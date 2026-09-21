O2 měla kvůli překopnutému kabelu rozsáhlý výpadek internetového připojení

Operátor O2 měl v pondělí dopoledne výpadek pevného internetu, internetové televize OnePlay a mobilního internetu. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka. Začaly kolem 09:00, v poledne byly služby opět funkční.
Informaci o obnovení provozu sdělila firma ČTK s tím, že výpadek trval zhruba 1,5 hodiny. Poškozeným zákazníkům chce problémy kompenzovat
"Kompenzaci pro zákazníky připravujeme, o její podobě budeme brzy informovat. Jednalo se o část zákazníků fixního a mobilního internetu. Výpadek se podařilo během hodiny a půl plně vyřešit," řekla ČTK Petra Javornická z tiskového oddělení O2.
Výpadky uživatelé od pondělního rána hlásili z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy, Krnova, Příbrami, Rožmitálu i dalších míst.
"Všechny mobilní i pevné služby jsou už plně funkční. Pokud problémy přetrvávají, pomáhá restart zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu letadlo," řekla po polední Petra Javornická z tiskového oddělení O2. Pro obnovení funkcí doporučila i několikanásobný restart zařízení.
Uživatelé si stěžovali na absenci pevného připojení, nedostupnost internetové televize OnePlay nebo mobilní aplikace operátora Moje O2. Naopak mobilní internet byl většinou funkční.
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