O samosběry jahod ve středních Čechách je zájem, zákazníci si oproti loňsku připlatí

O samosběry jahod ve středních Čechách je zájem, nyní se mají naplno rozjet. Ceny jsou oproti loňsku vyšší, za kilogram jahod samosběrači zaplatí zhruba od 89 do 100 korun. O značnou část úrody přišli pěstitelé kvůli dubnovým mrazům. Očekávají, že sezona jahod skončí dříve než loni. Naopak postupně už navazuje sklizeň hrášku nebo česneku.

Na Farmě Vraňany začal letos samosběr 13. května. Bylo to o tři týdny dříve, než je obvyklé. "Očekáváme, že se zájem enormně zvýší," řekla Dagmar Hančová z Farmy Vraňany. Podle ní lidé na samosběry přijíždějí, ale tím, že se až nyní přiblížil obvyklý termín zahájení jahodové sezony, vzroste i počet zákazníků, kteří si pro jahody přijedou. Otevřeno je každý den, cena je mírně vyšší než loni, činí 100 korun za kilogram. "Máme to štěstí, že zákazníci to chápou a jezdí nás podporovat," doplnila Hančová.

V minulých letech se běžně samosběr jahod protáhl i do letních prázdnin, letos to tak ale podle farmářky nebude. Naopak už zde začal samosběr hrášku, blíží se samosběr česneku a postupně též začne sklizeň okurek nebo rajčat, jejich plochy zde oproti loňsku v důsledku velkého zájmu narostly. Připravena bude s postupem sezony i sklizeň paprik, melounů, cibule a brambor.

Jahodová pole v Sedlčánkách u Čelákovic zažívají v prvních dnech po spuštění samosběrů velký nápor. Otevřeli je minulý pátek, mimo provoz bylo zatím jen pondělí. "Lidi si prostě chtějí sami natrhat, mít pocit, že si vybrali svoji jahodu, plody nestačí dozrávat, ve středu se na samosběrech nasbíralo 2400 kilo," řekl majitel jahodárny Jiří Sixta.

Kvůli dubnovým mrazům přišla farma zhruba o 65 procent úrody, část ochránili fólií. Lidé si letos za samosběr připlatí o 20 korun víc, kilo jahod vyjde na 89 korun. Jahody pěstují v Sedlčánkách na deseti hektarech, čtyři hektary má firma ještě v Kolíně, loni z nich sklidili přes 200 tun jahod, letos očekávají kolem 100 tun. Sixta předpokládá, že samosběry nyní potrvají měsíc až pět týdnů. "Teď už pojedeme nonstop, postupně to odkrýváme," doplnil.

Samosběry připravuje také Farma Dryák, ale i zde se vypořádávají s dopady mrazů. Zatímco česnek a okurky nakládačky brzy nabídnou, jahod je zatím málo. "Teprve s nimi letos začínáme," řekla Nikola Vedralová z farmy. Podle ní by mohly být nejdříve za dva týdny.