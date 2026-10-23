O poplatcích budou poslanci hlasovat nad ránem, prosadil Okamura. Opozice bušila do lavic

Sněmovna bude v prvním kole o zrušení rozhlasových a televizních poplatků hlasovat v sobotu 24. října ve 4:36. Rozhodla o tom hlasy vládní koalice na návrh předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury. Rozpravu k předloze, do níž je přihlášeno přes šest desítek poslanců, vládní tábor omezil na devět hodin. Řadovým poslancům omezil řečnickou dobu na nejvýše 20 minut.
První vystoupení poslance s přednostním právem, zpravodaje, poslance pověřeného přednést stanovisko klubu bude moci trvat 30 minut. Na omezení reagovala opozice boucháním do lavic.
Čas 4:36 pro hlasování zvolil Okamura kvůli tomu, že v tu dobu uplyne právě devět hodin od ukončení jeho vystoupení k novele.
Opozičním zástupcům se podle očekávání nepovedlo stanovit pozdější dobu hlasování a delší dobu na vystoupení. Předseda poslanců ODS Marek Benda navrhoval hlasování o přikázání novely o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas k výborovému projednání až po ukončení rozpravy nejpozději 6. listopadu ve 12:00.
Podle předsedkyně pirátských poslanců Olgy Richterové měla Sněmovna o předloze nejpozději 18. listopadu ve 12:00, tedy po státním svátku, kterým je Den boje za svobodu a demokracii připadající na 17. listopad.
Lidovec Petr Hladík požadoval odložit hlasování až na 3. května 2029 na 14:00. Na 3. května z rozhodnutí OSN připadá Světový den svobody tisku, připomenul.
Zástupci opozice připomínali, že Okamura návrh prosadil, ačkoli byl prvním vystupujícím v rozpravě. Do ní bylo přihlášeno 65 řadových poslanců a blíže neznámý počet poslanců s přednostním právem promluvit.
„Nemáte koule“
Předseda ODS Martin Kupka se s ohledem na stanovenou dobu pro hlasování tázal slovy, kdo chodí krást po tmě? Koalici označil za zloděje svobody a nezávislosti médií. "Znásilňuje standardní demokratické principy," řekl. Místopředseda klubu TOP 09 Michal Kučera poděkoval Okamurovi za to, že řízením schůze, které označil za nezákonné, pomohl sjednotit opozici, dostal lidi na náměstí a za to, že letošní 17. listopad bude největší od roku 1989.
"Nemáte koule, nemáte odvahu, nemáte čest, nemáte argumenty," vzkázal Okamurovi předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka. Podle exministra Lukáše Vlčka (STAN) hraje ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) "roli užitečného idiota", neboť hájí cizí návrh, který před sněmovními volbami odmítal.
Rovněž předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomínal Klempířovi volební program Motoristů, že nechtějí financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, protože by se stala vládními. Postup koalice nazval "komoušským" znárodněním a zestátněním veřejnoprávních médií. "Máme tady lex pomsta za prohrané volby," řekl Michal Zuna (TOP 09) s poukazem na neúspěch vládního tábora zejména v nedávných senátních volbách.
Zhruba desítka poslanců využila možnost reagovat na vystoupení předsedy SPD a Sněmovny ve dvouminutových faktických poznámkách.
Motor hladce přejel Oceláře. Rytíři konečně pokořili Dynamo, rozhodlo prodloužení
České Budějovice s převahou vyhrály v Třinci, když domácí Oceláře porazily 6:2. Vedoucí celek tabulky poprvé v sezoně nebodoval a teprve podruhé prohrál. Kladenští Rytíři ukončili sérii šestnácti porážek proti Dynamu, zatímco Sparta prohrála šestý z posledních devíti zápasů.
Poplatek už postrádá logiku, hájil se Klempíř. Okamura obvinil ČT z manipulací
Sněmovna se v pátek večer začala zabývat vládním návrhem na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Novela předpokládá financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že jde o běžné evropské řešení, nejde podle něho o útok na veřejnoprávní média.
Návrat do země, která se točí v kruhu. Jak spadlé nádraží změnilo Srbsko
Když jsem v roce 1998 přijel poprvé do Srbska, bylo to rychlíkem Budapešť – Bělehrad. Rychlík byl jen podle jména. Značnou část doby jel rychlostí pomalejšího osobáku. Na hranici jsme čekali několik hodin. I přes důkladnou kontrolu začal po příjezdu do Srbska někdo vyhazovat z oken vlaku obrovské balíky, které připravení muž odnášeli ke stojícím autům. Co v nich bylo, netuším dodnes.