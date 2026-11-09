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Ekonomika

Nevěra s čínskou špionkou. Šéf americké Nvidie má zaděláno na průšvih, šetří ho vlastní firma

ČTK
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Americký výrobce čipů Nvidia vyšetřuje zprávy o tom, že jeho šéf Jensen Huang navázal vztah se ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Oznámila to firma. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).

NVIDIA GTC conference in Berlin
Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang během projevu na konferenci NVIDIA GTC v Berlíně, 21. října 2026.Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg vztah s touto ženou přiznal. „Byl jsem nevěrný své manželce,“ napsal v prohlášení adresovaném zaměstnancům podniku. „Ublížilo to mé ženě i našim dětem. Neexistuje pro to žádná omluva,“ dodal.

Společnost Nvidia uvedla, že její správní rada iniciovala „nezávislé vyšetřování v souvislosti s nedávnými zprávami, podle nichž se zakladatel a generální ředitel Jensen Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace“.

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„Ačkoli správní rada nemá důvod se domnívat, že došlo k ohrožení národní bezpečnosti nebo úniku obchodních tajemství firmy Nvidia, vyšetřování prověří veškeré dostupné informace,“ dodala.

Správní rada má podle firmy nadále důvěru v Huanga i jeho řídící tým. Huang uvedl, že vyšetřování podporuje a bude při něm plně spolupracovat.

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„Miluji naši zemi a naši firmu. Jsem odhodlán chránit Nvidii a podporovat americkou národní bezpečnost. Jsem hrdý a vděčný, že jsem Američan,“ dodal.

Vyšetřování podle agentury Reuters zvyšuje tlak na společnost Nvidia v době, kdy mezi investory rostou pochybnosti ohledně rychlého rozvoje AI, díky kterému se firma dostala mezi nejhodnotnější podniky na světě.

Huang stojí v čele společnosti Nvidia již déle než tři desetiletí. „Je tu zjevně riziko, že Jensen by v důsledku vyšetřování mohl být odvolán z funkce,“ uvedl analytik Dan Ives ze společnosti Yorkville Ives & Co.

„To zvýší riziko pro akcie, protože je pro firmu Nvidia a její strategii tak důležitý,“ dodal.

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