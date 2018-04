"Nudná společnost" Elona Muska získala 112 milionů dolarů, chce stavět tunely pro hyperloop

před 14 minutami

| Foto: The Boring Company

Ilustrační foto. | Foto: The Boring Company

Investičního kola se účastnilo 31 nejmenovaných investorů. Většinu peněz dodal sám Musk, zbytek jsou první zaměstnanci Boring Co.

New York - Společnost Elona Muska Boring Co zaměřená na ražbu dlouhých tunelů získala v rámci investičního financování od investorů kapitál 112,5 milionu dolarů (2,3 miliardy korun), 90 procent od samotného Muska. Firma to uvádí ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Investičního kola se účastnilo 31 nejmenovaných investorů, podle společnosti jde kromě Muska o první zaměstnance Boring Co.

Společnost má vybudovat tunely pro vysokorychlostní transportní systém hyperloop, který má cestující a náklad přepravovat v kapslích podtlakovými trubkovými tunely. S konceptem hyperloop přišel vizionář Musk v roce 2013.

Zhruba před pěti měsíci Musk oznámil, že Boring Co se bude ucházet o financování, výstavbu a provoz vysokorychlostního tunelu mezi centrem Chicaga a místním letištěm. Náklady se odhadují na miliardu dolarů na míli (1,6 kilometru). Loni v říjnu pak vydaly marylandské úřady podmíněný souhlas s výstavbou tunelu z Baltimoru do Washingtonu.

Do impéria Elona Muska patří rovněž výrobce automobilů Tesla Inc a vesmírná společnost SpaceX. Časopis Forbes odhaduje Muskovo jmění na 19,3 miliardy dolarů.