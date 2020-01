Novým majitelem elektrárny Počerady bude od roku 2024 Tykačova skupina Sev.en Energy

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Společnost ČEZ, dosavadní majitel elektrárny, nevyužila do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolala. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny.

Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. Druhá platila do konce loňského roku. "S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil," uvedl Kříž.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.