Kandidát na ministra průmyslu přichází z vysokého byznysu. Může být nemile překvapen

O funkci předsedy ČSSD se plánují na prosincovém sjezdu opětovně ucházet ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Kandiduje i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman. Již dříve kandidaturu oznámili ministryně práce v demisi Jana Maláčová, někdejší místopředseda ČSSD Michal Šmarda a členka odborné právní komise sociální demokracie Jana Turoňová.

Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční 10. prosince on-line poté, co koncem října rezignoval předseda strany Jan Hamáček. Ke dni sjezdu skončí i zbytek užšího vedení. Rezignace jsou reakcí na volební výsledek ČSSD, která v říjnových volbách do Sněmovny se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné ČR