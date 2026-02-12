Nový trend? Pivo s minimem cukru cílí na fitness generaci

Pivovary v České republice začínají vyrábět piva s velmi nízkým obsahem cukru a menším procentem alkoholu. Míří jimi na mladé, kteří preferují zdravý životní styl, ale také na spotřebitele, kteří drží redukční diety, i na diabetiky. Taková piva nabízejí malé i velké pivovary, poptávka po nich roste.
„Naše nové pivo 'Low Carb Ale' vzniklo kvůli té fitness moderní době, Hodně lidí chodí cvičit a nechtějí si potom dát dvě "dvanáctky" které mají 250 kalorií na 100 mililitrů. Naše pivo má 22 kalorií. Myšlenka byla - pít pivo a nemít výčitky,“ řekla Žaneta Petružálková, sládková nepomuckého pivovaru Zlatá kráva. Jde o hodně prokvašený nápoj s minimem zbytkového cukru, certifikovaný akreditovanou laboratoří. Podle marketingového šéfa pivovaru Tomáše Sladkého se pivní kultura v ČR výrazně mění.
„Mladá generace nepije. Nedají si deset piv, ale tři čtyři dobrá - ochutnávají. A hlídají si životní styl a a kalorie. Takže popud byl vlastně přinést na trh něco zajímavého. A hlavně má naše novinka plnou chuť piva,“ uvedl. Obsah alkoholu je 3,2 procenta.
Podle sládka pražského pivovaru Board Michaela Krále lidé jejich osmistupňový Lowcarb - session brut IPA, vyráběný půl roku, docela kupují. „Hlavně ti, kteří do sebe nechtějí naprat hromadu cukru. Standardní pivař si to nekoupí, protože je to pro něj slabé, má tři procenta alkoholu," řekl. Podle něj toto pivo cílí hlavně na mladé.
„Objednávají si ho bary, pivotéky a sportoviště,“ řekl. Výrobní náklady podobné jako u dvanáctky, ale používají se zahraniční chmely, řekl Král. Board tam dává americké, díky nimž má pivo atraktivní aroma. Nejméně půlka produkce už jde tímhle zdravějším směrem, dodal sládek.
Největší český pivovar Prazdroj má už několik let v nabídce Gambrinus Dry. „Díky vyššímu prokvašení vycházíme vstříc pivařům, kteří vyznávají moderní životní styl a v rámci doporučené životosprávy mohou v omezeném množství pít pivo obsahující méně cukrů. Přesto si díky klasickému varnímu postupu uchovává výborné chuťové vlastnosti plzeňského piva,“ uvedl mluvčí Zdeněk Kovář. Podle něj vidí pivovar meziročně mírný nárůst prodejů, i když varianta patří k nejmenšímu segmentu portfolia.
Plzeňský pivovarský expert Josef Krýsl, který za 20 let postavil 90 minipivovarů v ČR i v cizině, pamatuje dia pivo, které se v ČR prodávalo desítky let a mělo také velmi nízký stav nezkvasitelných cukrů. „Takže nic nového pod sluncem. Cenově zvýhodněné pivo pro diabetiky se zpočátku pilo jako novinka, ale spotřeba postupně klesala,“ řekl.
Podle něj je u nízkosacharidových piv, která jsou méně hořká, zásadní udržet balanc mezi hořkou a sladkou chutí. „Pokud by se to ujalo, tak se toho samozřejmě další pivovary, včetně těch velkých, rychle chytnou. Zatím to velký trend není, ale je to příjemné doplnění trhu,“ dodal.
