Nová studie ukázala, jak zdražuje nájemné v Praze. Podívejte se na nejdražší čtvrtě

Nájmy v Praze zdražují, a to značně nerovnoměrně. Ukázala to nová analýza bydlení, kterou pro českou metropoli vypracovala firma Deloitte. Zatímco v roce 2014 zde rostla průměrná výše nájmů tempem necelých tří procent ročně, o tři roky později to bylo čtyřikrát rychleji a loni zdražování zpomalilo na zhruba čtyři procenta. Nejrychleji přitom v poslední době rostly nájmy na pražských sídlištích.

