19. 4. Rostislav
Nový pokrok v medicíně. Umělá inteligence předpovídá selhání srdce roky dopředu

Anna Nix
Anna Nix
Anna Nix

Umělá inteligence zvládne předpovědět riziko srdečního selhání pět let před jeho vznikem. Nástroj, který srdeční potíže dokáže detekovat, vyvinuli vědci z Oxfordu ve Velké Británii. Novinka ve zdravotnictví by lékařům umožnila rychlejší a přesnější diagnózy pacientů.

AI lékař
Umělá inteligence ve zdravotnictví otevírá nové dveře. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
U více než 60 milionů lidí na světě srdce nefunguje tak, jak by mělo - podle oxfordských výzkumníků nemocná srdce nezvládají pumpovat krev jako u zdravých lidí. Nástroj s umělou inteligencí hledá v tuku kolem srdce známky onemocnění, které jsou pro lidské oči neviditelné. Lékařům by to do budoucna mohlo pomoci k rychlejším diagnózám.

Vědci z Oxfordu uvedli, že dosud neexistoval žádný spolehlivý způsob, který by dokázal předpovědět srdeční selhání pomocí běžných CT vyšetření srdce. Umělá inteligence ve zdravotnictví ovšem otevírá nové dveře. Nástroj lékařům poskytne informaci o procentuálním riziku srdečního selhání u pacientů, což jim usnadní plánování léčby.

Nástroj vědci vycvičili na datech od 72 tisíc pacientů v Británii. Ti byli po dobu deseti let sledováni CT vyšetřením. Umělá inteligence ze získaných dat dokázala pacientům předpovědět riziko srdečního selhání v následujících pěti letech, a to s 86% přesností.

Pacienti, kteří byli v nejvyšší rizikové skupině, měli dvacetkrát vyšší pravděpodobnost, že u nich v následujících pěti letech dojde k srdečnímu selhání. Výsledky výzkumu vědci zveřejnili minulý týden v akademickém časopise Journal of the American College of Cardiology.

„Využili jsme pokrok v biologických vědách a informatice, abychom učinili velký krok vpřed v léčbě srdečního selhání,“ řekl Charalambos Antoniades deníku The Guardian. Antoniades je profesor kardiovaskulární medicíny v Oxfordu a byl vedoucím tohoto výzkumu.

„Náš nový nástroj umělé inteligence je schopen shromažďovat data z CT vyšetření srdce a generovat absolutní skóre rizika pro každého pacienta bez nutnosti lidského zásahu. Ačkoli tato studie použila CT vyšetření srdce, nyní pracujeme na aplikaci této metody na jakékoli CT vyšetření hrudníku, provedené z jakéhokoli důvodu,“ dodal.

Vědecký tým v Oxfordu doufá, že nástroj bude zavedený do systémů zdravotní péče v Británii. Plánují proto zažádat o schválení regulačními orgány. Jednoho dne by se tak k rutinní analýze CT vyšetření mohly přidat diagnózy od umělé inteligence.

„Srdeční selhání je konzistentně diagnostikováno příliš pozdě, někdy až při přijetí pacienta do nemocnice. Pozdní diagnóza může znamenat, že pacienti již mají vážné poškození srdečního svalu, kterému se dalo předejít,“ uvedla Dr. Sonya Babu-Narayan, klinická ředitelka British Heart Foundation, která studii financovala.

Podle odborníků je nejlepším způsobem, jak zlepšit zdraví srdce, jíst hodně ovoce a zeleniny a omezit konzumaci alkoholu nebo kouření. Pomáhá také zůstat fyzicky aktivní, dodržovat zdravou hmotnost a udržovat krevní tlak pod kontrolou.

Jídlo v plastu - zatavená zelenina - obaly
Jídlo v plastu - zatavená zelenina - obaly
Jídlo v plastu - zatavená zelenina - obaly

Jeden velký byrokratický zmatek. Potravináři a obchodníci kritizují nové nařízení EU o obalech

Potravináři i obchodníci kritizují nové evropské nařízení o obalech jako zmatené a nepromyšlené. Potravináři se obávají, že podniky budou muset kvůli nejasným pravidlům několikrát měnit obaly, což je bude stát milionové investice. Také obchodníci se obávají investic spojených s nařízením, které se následně promítnou v cenách výrobků. Žádají proto o odklad účinnosti, která má začít letos 12. srpna.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

The Atlantic o šéfovi FBI: Příliš pije, ochranka má problém ho probudit

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel popřel obvinění amerického časopisu The Atlantic, který s odkazem na dvě desítky svých zdrojů z řad současných i bývalých zaměstnanců úřadu napsal, že šéf FBI nadměrně pije, v práci je někdy indisponován a nadto se obává o svou funkci. Informoval o tom britský deník The Guardian.

