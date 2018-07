Nová pojišťovna skupiny Partners se bude jmenovat Simplea

Simplea má být podle Partners první kompletně bezpapírová pojišťovna. Bude využívat moderní technologie a mít vlastní administrativní systém.

Praha - Nová pojišťovna, kterou finanční skupina Partners plánuje uvést na trh na začátku roku 2019, se bude jmenovat Simplea pojišťovna. Nabízet bude pouze rizikové životní pojištění.

Nabízený produkt bude krýt nejdůležitější vážná rizika, smrt, invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost. Doplňkovými riziky budou trvalé následky úrazu a vážná onemocnění.

"To jsou jediné situace, kdy jde v životě člověka skutečně o hodně a potřebuje velkou finanční pomoc. Na všechny drobné úrazy nebo krátkodobou pracovní neschopnost stačí lidem finanční rezerva a nemá smysl si je pojišťovat," uvedl ředitel pojišťovny Martin Švec.

Simplea má být podle Partners první kompletně bezpapírová pojišťovna. Bude využívat moderní technologie a mít vlastní administrativní systém.

Počáteční investice do nové pojišťovny činí 350 milionů korun a skupina počítá s její osmi až desetiletou návratností. Do té doby by chtěla pojišťovna dosáhnout dvouprocentního podílu na trhu životního pojištění. Loni pojišťovny vybraly v životním pojištění téměř 44 miliard korun, dvě procenta tak činily necelou miliardu korun.

Partners se v roce 2009 stala největší finančně-poradenskou firmou v České republice. Do finanční skupiny Partners patří i další projekty, Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Média a Partners investiční společnost, založená koncem roku 2010. Mezi hlavní konkurenty skupiny patří například firmy Broker Consulting, Fincentrum či Chytrý Honza.