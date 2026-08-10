Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači

Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.
Nový model je navržen tak, aby zvládal takzvané agentní úkoly na počítačích se spotřebitelskou grafickou kartou. Klade si tak za cíl uspokojit poptávku po systémech AI, které běží přímo na zařízeních uživatelů.
„Brzy přijdou ještě menší modely,“ uvedl šéf společnosti Mark Zuckerberg v doprovodném videu. V něm se také vyslovil pro uvolnění pravidel pro otevřené modely. „Představa, že umělá inteligence je tak nebezpečná, že jedinou bezpečnou cestou je extrémní koncentrace moci, se jeví jako zásadně problematická,“ řekl.
Firmy se začínají obávat rostoucích nákladů na AI a znepokojují je nedávné incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti týkající se modelů společností Anthropic, OpenAI a Meta, uvedla agentura Reuters. Proto nabírají na popularitě otevřené modely.
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