Nový majitel po převzetí Smartwings změnil vedení firmy

Generálním ředitelem letecké společnosti Smartwings se po převzetí tureckou leteckou společností Pegasus Airlines stal Emre Pekesen, nahradil Romana Vika. Finanční ředitelkou je Nur Karabacaková, která vystřídala Jiřího Jurána. Oba turečtí manažeři dosud působili v Pegasus Airlines. Společnost Smartwings o tom informovala na síti LinkedIn, upozornily servery Zdopravy.cz a Airways.cz.
Pekesen do Pegasusu nastoupil v roce 2010 jako obchodní ředitel. Později se stal skupinovým ředitelem prodeje a plánování sítě. Karabacaková se v roce 2018 stala manažerkou pro vztahy s investory, následně byla vedoucí skupiny pro rozpočet a kontrolu nákladů.
„Děkujeme oběma za jejich cenný přínos společnosti Pegasus v uplynulých letech a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich nových rolích ve společnosti Smartwings," uvedly Smartwings.
Pegasus Airlines dříve oznámila, že ČSA kupuje včetně jejích dceřiných společností a souvisejících pohledávek. Po akvizici má skupina dohromady více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů.
„Smartwings bude i nadále působit pod svou zavedenou značkou, přičemž si zachová své každodenní provozní činnosti, vztahy se zákazníky i poskytování služeb,“ uvedla ve středu mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
Podle spoluzakladatele Smartwings Jiřího Šimáněho je Pegasus Airlines správným partnerem, který podpoří budoucí růst a vytvoří dlouhodobou hodnotu pro všechny, kteří jsou s oběma společnostmi spojení.
Společně můžeme dále růst a nabídnout našim cestujícím více možností, než bychom dokázali každý samostatně,“ uvedla generální ředitelka Pegasus Airlines Güliz Öztürková.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. V současnosti je to největší česká letecká společnost. Provozuje linky do 80 destinací ve 20 zemích, charterové a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Její síť zahrnuje 161 destinací v 57 zemích, z toho 39 vnitrostátních v Turecku a 122 mezinárodních. Po akvizici společností ESAS Holding přešly aerolinky v roce 2005 na nízkonákladový obchodní model.
ESAS vlastní rodina miliardáře Ševketa Sabanciho, která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků.
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