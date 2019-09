Nový lídr cestovek bude mít třetinu trhu. Prodej CK Fischer by mohl zlevnit letenky

Německá skupina Rewe, majitel Exim Tours, oficiálně potvrdila nákup cestovní kanceláře Fischer od skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka. Prodej nebude mít podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže negativní dopad na český trh z hlediska konkurence ani klienta, řada zájezdů či letenek by naopak mohla zlevnit.

Jde o konsolidaci, která se může projevit pozitivně v tom, že obě CK budou mít dohromady odvahu otevírat charterové linky do destinací, kam by se každá samostatně bála vydat, řekl Papež. Může se podle něj tak posílit pestrost trhu.

Podíl na prodejích zájezdů obou kanceláří by mohl podle kvalifikovaného odhadu dohromady činit 30 až 35 procent. Pokud by se obě CK z hlediska svého postavení sčítaly, staly by se jedničkou na trhu. Spojení musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

"Musíme si uvědomit, že to budou pořád dva samostatné subjekty se svým IČO. Nebude to jeden holding, který by měl jenom dvě značky. A tak to funguje i v Německu. Předpokládám, že to tady bude také. Něco jiného je, kdyby Fischera koupil Exim Tours, a ne Rewe," řekl Papež.

Podle toho, jak Rewe přistupuje k firmám v Německu, kde jim dává volnost, Papež předpokládá, že i na českém trhu budou mít obě značky vlastní identitu a klienty. "U některých cestovních kanceláří může prodej vyvolat paniku, ale to je normální, když se velký stane ještě větším," uvedl Papež. Na českém trhu působí podle něj 860 cestovních kanceláří a je konkurenceschopný. K velkým cestovním kancelářím v Česku patří například Čedok nebo Blue Style, které měly v posledních letech tržby kolem dvou až tří miliard korun.

Transakci považuje Papež za stejně významnou jako před 16 lety, kdy CK Fischer, která měla finanční problémy, převzala finanční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka. Podle Papeže se díky tomu tehdy stabilizoval český trh s cestovním ruchem. "Kdyby tehdy CK Fischer vlastněný panem (Václavem) Fischerem zkracoval, tak by to byl velký otřes. To, že ji teď pan Komárek jako konsolidovanou společnost prodává, je určitě jedna z nejvýznamnějších akcí na trhu cestovního ruchu v ČR," dodal Papež.