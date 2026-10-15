Nový jaderný blok na Slovensku začal podle svého provozovatele dodávat elektřinu

Nový čtvrtý blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce ve čtvrtek večer začal dodávat elektřinu do sítě, oznámil její provozovatel a největší výrobce elektřiny v zemi, Slovenské elektrárne ze skupiny Energetický a průmyslový holding. Také na dokončení tohoto jaderného bloku se podílela plzeňská společnost ŠKODA JS, která je předním evropským výrobcem a dodavatelem zařízení pro jadernou energetiku.
SE původně plánovaly připojit čtvrtý blok elektrárny Mochovce do elektrizační soustavy v úterý. Krok ale podnik odložil kvůli zopakování části technických zkoušek po zaznamenání nestandardní události v nejaderné části zařízení.
SE připojily do sítě první ze dvou turbogenerátorů čtvrtého bloku elektrárny při 20 procentech výkonu reaktoru, do kterého začaly zavážet palivo letos v červnu.
Následovat bude připojení druhého turbogenerátoru a předepsané zkoušky při navyšování výkonu reaktoru. Po dosažení plného provozu by blok o instalovaném výkonu 471 megawattů měl pokrýt zhruba 13 procent současné spotřeby elektřiny na Slovensku.
ŠKODA JS dříve uvedla, že vyrobila a dodala obě tlakové nádoby reaktoru typu VVER-440. Strojírny jsou dodavatelem technologie primárního okruhu a souvisejících systémů včetně kontroly a řízení reaktoru.
Nový blok elektrárny Mochovce na jihu Slovenska upevní význam jaderné energetiky v zemi, která už v současnosti vyrábí elektrickou energii hlavně z jádra. Spouštění bloku po jeho opožděné dostavbě probíhá navzdory dvoudennímu odkladu připojení zařízení do sítě rychleji, než v případě třetího bloku této elektrárny. Ten začal dodávat elektřinu do sítě v roce 2023.
První dva jaderné bloky elektrárny Mochovce jsou v provozu od konce 90. let. Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala v roce 1987. Kvůli nedostatku peněz ale byly práce v 90. letech pozastaveny a následně obnoveny až v roce 2008.
Dokončení elektrárny se proti původnímu plánu značně opozdilo. Současně výrazně stouply náklady na dostavbu obou bloků, a to na 6,7 miliardy eur (přes 163 miliard korun).
Už spuštění třetího bloku elektrárny Mochovce přispělo k tomu, že se Slovensko stalo soběstačným ve výrobě elektřiny. Krok zároveň výrazně zlepšil hospodaření SE, které loni zvýšily konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur (23,6 miliardy korun). EPH kontroluje 66 procent akcií v SE, zbylý podíl ve výrobci elektřiny má slovenská vláda.
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