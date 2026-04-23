Novou ředitelkou OMV v Česku se stala Miriam Fellingerová

Novou ředitelkou společnosti OMV v Česku se stala Miriam Fellingerová, která od roku 2023 vedla slovenskou pobočku společnosti. OMV o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Fellingerová ve funkci vystřídala Daniela Vasilacheho, který české zastoupení OMV řídil od roku 2017.
Fellingerová za své priority ve funkci označila modernizaci sítě čerpacích stanic a rozvoj inovací. OMV pod jejím vedením bude pokračovat ve spolupráci s energetickou společnosti PRE na budování dobíjecích stanic pro elektromobily.
OMV, která se sítí 140 čerpacích stanic patří mezi pět největších na českém trhu, v roce 2024 zaznamenala čistý zisk 398,4 milionu korun. Meziročně si tak polepšila přibližně o čtyři procenta. Hospodářské výsledky za loňský rok společnost dosud nezveřejnila.
Na českém trhu působí OMV od roku 1991. Je součástí mezinárodní ropné a plynárenské skupiny OMV, která patří mezi největší rakouské průmyslové společnosti. Provozuje téměř 2000 čerpacích stanic v Evropě a zařízení na skladování plynu v Rakousku a Německu, mimo jiné vlastní také tři rafinerie.
ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic
Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž
Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.
World Press Photo vyhrál snímek rodiny migrantů rozdělené americkým úřadem
Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek plačící rodiny migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AFP. Autorkou fotografie je americká fotografka Carol Guzyová z agentury ZUMA a institutu iWitness, která snímek pořídila pro deník Miami Herald.
Průzkum: Osm z deseti Čechů zažívá psychické potíže, pomoc vyhledá jen čtvrtina
Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, 40 procent Čechů své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let.