Nadbíhání mladým se státu nedaří. Úvěry pro manžele jsou fiaskem u nás i na Slovensku

Pomoc s financováním bydlení pro mladé páry je tradičně základem volebních programů většiny stran v Česku i na Slovensku. Výsledky jsou ale rozpačité. Slováci začali na začátku léta nabízet za socialismu oblíbené novomanželské půjčky, zájem je však mizivý. V Česku stát zase podporuje úvěry na bydlení pro mladé. Ty ovšem mnohdy odradí složitá byrokracie a nepříliš výhodné podmínky.

Generální ředitel slovenského Štátneho fondu rozvoja bývania (SFRB) Juraj Kurňavka uvedl, že od spuštění projektu na začátku července do začátku října fond dostal tři desítky žádostí o novomanželskou půjčku. Části z nich už instituce vyhověla. Podobný systém novomanželských půjček byl známý v komunistickém Československu.

Půjčky jsou nyní určeny pro manžele do 35 let, kteří o peníze požádají do jednoho roku od uzavření sňatku a jejich příjem nepřesahuje stanovenou hranici. V závislosti na účelu použití půjčky novomanželé mohou čerpat od SFRB maximálně 75 tisíc eur (1,93 milionu korun), v případě koupě nebo výstavby bytu může úvěr dosáhnout maximálně tří čtvrtin pořizovací ceny. Při narození dítěte budou moci dlužníci požádat o odpuštění 2000 eur (51 500 korun) z dlužné sumy.

Odborníci nízký zájem o státní úvěry na bydlení zdůvodnili například tím, že manželé o ně mohou požádat jen do roka od uzavření sňatku. Loni úřady na pětimilionovém Slovensku zaznamenaly více než 31 tisíc sňatků.

Právě zmíněnou podmínku navrhli vládní poslanci změnit. Lhůta na podání žádosti o novomanželskou půjčku by se mohla prodloužit na tři roky od uzavření sňatku. Zároveň podle předlohy budou moci získat úvěr i žadatelé s vyšším příjmem.

Novomanželské půjčky na Slovensku jsou do částky 15 tisíc eur (386 250 korun) úročeny sazbou jedno procento ročně. Pro zbytek půjčky platí úroková sazba dvě procenta, je tak mírně vyšší než aktuální úročení běžných hypotečních úvěrů.

Ceny bydlení na Slovensku v posledních letech rostou. Průměrná cena čtverečního metru plochy v bytech v letošním druhém čtvrtletí stoupla na nový rekord 1849 eur (přes 47 600 korun). Ceny rodinných domů za svým maximem z roku 2008 ještě zaostávají. Slováci upřednostňují vlastní bydlení, trh s nájemným bydlením není v zemi pod Tatrami příliš rozvinutý.

České pokusy o státní hypotéky skončily nezájmem

S pokusem podpořit mladé rodiny při koupi vlastního bydlení přišla před časem také česká vláda. Kvůli půjčkám pro mladé se během loňského srpna dokonce před pobočkami Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) tvořily fronty a lidé ve spacácích čekali, aby mohli jako první požádat o novou státní podporu.

Za první den sice lidé požádali o téměř 300 milionů korun, zájem však velmi rychle opadl a na konec dosáhl objem žádostí ke konci roku jen 668 milionů. Pro srovnání: v rámci klasických hypoték napůjčují české banky za jeden měsíc okolo 15 miliard korun.

A zájem se nezlepšuje ani letos. Mluvčí SFRB Karolína Smetanová na dotaz Aktuálně.cz uvedla, že k 9. říjnu eviduje tuzemský fond 347 žádostí za 411 milionů korun. Nejvíce peněz šlo na výstavbu rodinných domů.

Celkem má fond letos připraveno 600 milionů korun a pravidla mu dovolují nevyčerpané peníze využít na jiné programy v rámci SFRB. Podle Smetanové příchod zimy nutně neznamená, že by zájem o státní půjčky ochladl.

"Zájem žadatelů nijak nesouvisí s průběhem roku. Řada z nich zimní období využívá například k přípravě projektové dokumentace, žádají o stavební povolení apod. Zájem o státní půjčky logicky kopíruje zájem o komerční hypotéky, takže pokud na trhu chybí cenově dostupné nemovitosti a rostou ceny za stavební práce, klesá zájem o pořizování vlastního bydlení," vysvětluje mluvčí.

V příštím roce se SFRB změní na Státní fond podpory investic. K tomu ovšem ještě musí projít novela zákona, která by měla dovolit financovat například i pořízení družstevního podílu.

Od letošního ledna je ovšem úrok na státní hypotéce vyšší než ten, který před rokem donutil lidi čekat ve spacácích před úřady. "Před rokem lákala půjčka od státu zájemce o vlastní bydlení především díky nízké úrokové sazbě 1,12 procenta. Ta je dnes ale už minulostí, SFRB od letošního srpna poskytuje úvěry s dvojnásobnou úrokovou sazbou 2,27 procenta," říká hypoteční analytik Broker Trust Jiří Kryl.

Podle Kryla je takový úrok podobný jako ty nejvýhodnější nabídky od bank. Problém je ovšem v pravidlech, která stát nastavil. Peníze totiž může dostat pouze sezdaný nebo registrovaný pár, kde je alespoň jeden z žadatelů mladší 36 let.

Půjčka pro mladé Stavba či koupě rodinného domu - úvěr až do výše 2 000 000 Kč

Koupě bytu - až 1 200 000 Kč

Modernizace bytu - až 300 000 Kč

Maximální délka splácení - 20 let

Úrok - 2,27 procenta Zdroj: MMR



"O půjčku může zažádat i jedna osoba do 36 let věku, která pečuje o dítě mladší 15 let. Žadatelé v době podání žádosti o úvěr od státu nesmí (spolu)vlastnit nemovitost určenou k bydlení, ani být nájemci družstevního bytu. Vadí tedy i zděděný podíl na chalupě, která je v katastru vedena jako rodinný dům," dovysvětluje Kryl.

Na žadatele pak čeká řada dalších byrokratických překážek, po jejichhž splnění dosáhnou na úrok podobně výhodný, jako nabízí banky.

Na mladší žadatele se navíc stále více zaměřují samy banky a připravují pro ně zvláštní nabídky. "Některé banky umožnily letos čerpat až takzvanou 90procentní hypotéku, a to zejména na takzvané 'prvobydlení', což jsou často startovací byty mladých, včetně mladých rodin s dětmi," vysvětluje hlavní ekonom Czech fund Lukáš Kovanda, který program státního fondu považuje za fiasko.

Ekonom připomíná, že banky tak činí navzdory tomu, že Česká národní banka nedoporučuje poskytovat více než takzvané 80procentní hypotéky

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka spočívají problémy programu právě ve vysoké administrativní náročnosti a nesmyslně nastavených limitech.

"Přílišná byrokracie odrazuje zájemce o podporu, kteří si raději jdou pro úvěr do banky. Tam sice také narazí na nutnost papírování, nicméně v podstatně nižším rozsahu a za asistence ochotného personálu," uzavřel Křeček.