Nové porovnání cen ve světě. Žebříček ukazuje, jak nákladný je život v Česku

Prostějovský soud uložil strojvedoucímu Janu Šperlichovi za střet jeho lokomotivy s osobním vlakem v Němčičích nad Hanou na Prostějovsku dva roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Při nehodě se lehce zranili čtyři lidé - Šperlich utrpěl otřes mozku, zraněni byli i dva cestující z osobního vlaku a vlakvedoucí. Škodu Drážní inspekce původně vyčíslila na 24 milionů korun, u soudu byla tato škoda prokázána ve výši 10,6 milionu korun. Strojvůdce při zahájení jednání přiznal svou vinu, což se odrazilo i na výši trestu.

Nehoda se stala 31. července 2021. Podle žalobkyně se Šperlich nevěnoval řízení a nerespektoval návěstidlo stůj, s lokomotivou pokračoval dál a za stanicí Němčice nad Hanou se střetl s osobním vlakem. V osobním vlaku jedoucímu z Olomouce do Nezamyslic, do kterého nákladní lokomotiva narazila, bylo v osudnou dobu devět lidí - sedm cestujících, strojvedoucí a vlakvedoucí. Při nehodě dva vozy osobního vlaku vykolejily. Při kolizi byl lehce zraněn vlakvedoucí, který utrpěl zhmožděniny hlavy a hrudníku, a dva cestující, kteří utrpěli pohmožděniny. Šperlich po střetu narazil hlavou do ovládacího pultu.

Šperlich byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti, kde mu hrozila sazba dva až osm let vězení. Soud vzal při ukládání trestu v úvahu jeho přiznání i dosavadní bezúhonnost.