Nové mýto zatím stálo 2,6 miliard. Je ve zkušebním provozu, přípravu zhodnotí vláda

Nový mýtný systém bude využívat satelitní technologii, nahradí tak dosavadní mikrovlnný systém. Vybudování samotné technologie stálo zatím 2,26 miliardy korun. Dalších 330 milionů korun pak stála výroba nových palubních jednotek. Registraci do systému a distribuci jednotek CzechToll zahájil 22. září. Přechod na nový mýtný systém v současnosti provázejí spory, které vede stávající správce systému společnost Kapsch s ÚOHS a ministerstvem dopravy. Antimonopolní úřad v minulých týdnech zakázal plnění smlouvy mezi státem a vítězným konsorciem. Pro zákaz uložil roční odklad. Ministerstvo s rozhodnutím nesouhlasí a podalo proti němu rozklad. Vedle toho ovšem zahájilo přípravy nové soutěže na nového provozovatele. Ten by spravoval v současnosti připravovaný systém. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) jde však pouze o záložní plán pro případ, že by úřad neuspěl s rozkladem. Ministerstvo v rozkladu uvedlo, že roční odklad je nedostatečný pro přípravu nového tendru, podle resortu navíc ÚOHS nepřihlédl k důkazům, které ministerstvo podalo. V loňském tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Uspělo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti průběhu tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s nabídkou přes 13 miliard korun.