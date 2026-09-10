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Ekonomika

Nové emisní povolenky zdraží paliva. Evropské rafinerie mohou mít problém

ČTK
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Připravovaný systém emisních povolenek ETS 2 zvýší náklady rafinérií, do budoucna se tak projeví i v cenách pohonných hmot. Zároveň ale nejde o důvod současného růstu cen paliv. Vyplývá to z komentářů analytiků. Na negativní dopad ETS 2 na rafinérský průmysl ve čtvrtek poukázal premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož by proto mělo být spuštění systému odloženo.

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Ilustrační foto.Foto: Shutterstock – O. Kalacheva
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ETS 2 počítá s rozšířením systému povolenek na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2028, přičemž má podle kritiků dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

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Systém povolenek ETS 2 není podle analytika Purple Trading Petra Lajska hlavním důvodem současného růstu cen pohonných hmot. Zároveň ale připustil, že představuje další náklad, který se do ceny paliv v budoucnu promítne.

"Princip je poměrně jednoduchý. ETS2 nebude přímo platit řidič, ale dodavatelé paliv, kteří budou muset nakupovat emisní povolenky podle množství emisí vznikajících při spalování prodaných paliv. Náklad se následně velmi pravděpodobně přenese do velkoobchodních a maloobchodních cen," popsal Lajsek.

Zároveň ale upozornil, že evropské rafinerie už nyní čelí výrazně vyšším regulatorním a energetickým nákladům než část konkurence mimo Evropu. "Přidání dalšího uhlíkového nákladu proto jejich konkurenceschopnost nepochybně zhorší. U některých starších a méně efektivních rafinérií to může v dlouhém období urychlit rozhodnutí o ukončení provozu," řekl Lajsek.

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Masový odchod rafinérií z Evropy ale nečeká, o jejich budoucnosti podle něj rozhodne především celková ekonomika rafinace, dostupnost ropy, ceny energií, emisní regulace, investiční náklady a především schopnost konkurovat dovozům.

Odložení ETS2 by podle Lajska krátkodobě pomohlo, ale samo o sobě by problém vysokých cen paliv nevyřešilo. Současný problém totiž podle něj tkví v aktuální situaci na trhu. Vedle drahé ropy se totiž dramaticky zvyšují i rafinérské marže.

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Ty rostou v důsledku nedostatečných kapacit. Za smysluplnější by proto Lajsek v současné době považoval kombinaci uvolnění strategických zásob pohonných hmot, dočasného snížení spotřební daně především u nafty a důslednější kontroly marží na čerpacích stanicích.

Dopad systému ETS 2 na ropné rafinérii v EU potvrdil také analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. "Jejich produkce se dále uměle zdraží, a tak jim poklesnou prodeje a ještě více poklesne efektivita, zhorší se absorpce fixních nákladů. Rafinérie snadno upadnou do ztrát. V době rekordně drahé ropy nová povolenka uškodí," vysvětlil. Odložení zavedení nové povolenky tak podle něj má v současné době ještě větší význam než dříve.

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Evropským rafinériím, dopravě, průmyslu i domácnostem by podle něj ale ještě více pomohlo, pokud by evropští představitelé včetně Babiše vysvětlili USA a Izraeli, že jejich válka s Íránem je pro Evropu velmi drahá přes vysoké ceny ropy a plynu. "Je tedy drahá, i když jsme se vojensky nezapojili," dodal Dohnal.

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