Boj o dvacky: davy je bleskově rozebraly, spekulanti šroubují ceny. ČNB chystá další

Dnes vedla dlouhá fronta od vchodu ČNB až do ulice Nekázanka. | Foto: Kateřina Hovorková

Česká národní banka v úterý odpoledne ukončila výměnu dvacetikorunových mincí s portréty tvůrců státu. Šest set tisíc mincí si Češi rozebrali za necelých pět dní. Zájem zcela předčil očekávání, říká tisková mluvčí banky Markéta Fišerová.

Praha - Nové oběžné dvacetikoruny, které národní banka vydala u příležitosti 100. výročí vzniku státu, vzbudily mezi lidmi obrovský zájem. Od středy 24. října, kdy je bylo možné poprvé vyměnit za běžné dvacetikoruny, stály před pobočkami banky v Praze i v ostatních městech dlouhé fronty.

Lidé čekali i několik hodin, aby získali mince s portréty hlavních tvůrců československého státu - Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Po pěti dnech bylo dohromady 600 tisíc mincí rozebráno. Mluvčí banky Markéta Fišerová však slibuje, že dvacky bude možné získat ještě příští rok.

Výměna dvacetikorun byla v úterý ukončena. Čekali jste až tak velký zájem veřejnosti?

Jednalo se o vůbec první emisi oběžných mincí nesoucích portréty významných osobností. Mimořádná emise obvykle budí mimořádný zájem. Míra zájmu o mince však naše očekávání skutečně předčila. Jsme potěšeni, že se nám podařilo dvacetikorunami, které jsou jedním z příspěvků ČNB ke 100. výročí založení Československa, takto úspěšně oslovit veřejnost.

Byl někdy v minulosti zaznamenán podobný "nával" před bankou kvůli penězům?

Takový zájem veřejnosti jsme na našich pobočkách ještě nikdy nezaznamenali.

Proč podle vás přišlo tolik lidí?

Domníváme se, že jsme se tímto příspěvkem k 100. výročí vzniku republiky opravdu trefili do nálady veřejnosti, do určité nostalgie po první republice a i přetrvávající identifikaci s jejími hlavními představiteli v čele s T. G. Masarykem. Je také fakt, že jako jedna z mála institucí jsme veřejnosti nabídli "hmatatelnou" vzpomínku.

Co říkáte na to, že už v tuto chvíli se dvacetikoruny nabízejí na některých on-line tržištích za několik stovek korun?

Zde se jedná o střet nabídky a poptávky, který je již mimo náš dosah. Česká národní banka dvacetikoruny vyměňovala za jejich nominální hodnotu, a to bez jakýchkoliv příplatků.

Myslíte, že v budoucnu sběratelská hodnota těchto mincí poroste, a to i přes celkem vysokou emisi?

Dvacetikoruny s portréty tvůrců ČSR jsou takzvanými příležitostnými oběžnými mincemi. ČNB je vydává u příležitosti významného jubilea pro veřejnost, a proto byly emitovány v nákladu statisíců. Liší se tak od takzvaných pamětních mincí, které nejsou určeny pro oběh a banka je vydává pro relativně úzký okruh numismatiků a sběratelů v množství kolem 10 tisíců kusů.

Vzhledem k tomu, že emise dvacetikorun je ve srovnání s pamětními mincemi více než 50násobná, nelze očekávat výrazné zhodnocení těchto mincí, které tak mají spíše symbolický než sběratelský či dokonce numismatický význam.

V tiskové zprávy jste zmínili, že bude možné dvacetikoruny získat ještě v novém roce v sadě s dalšími třemi?

Ano, možnost výměny dvacetikorun prostřednictvím územních zastoupení ČNB nebyla poslední šancí, jak mince získat. Dvacetikoruny budou nad rámec současné emise vyraženy ještě v příštím roce, kdy budeme slavit 100. výročí vzniku československé koruny.

Zájemci si budou moci tyto mince získat v prvním pololetí roku 2019 v mimořádné sadě šesti příležitostných oběžných dvacetikorun, a to společně s dalšími třemi dvacetikorunami s portréty tvůrců měny Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše.

S počtem a způsobem distribuce těchto sad bude veřejnost seznámena, jakmile o nich rozhodneme. I v případě sad půjde o oběžně mince, s nimiž lze normálně platit. Vzhledem k charakteru této emise ale nepředpokládáme, že by je lidé masově vraceli do oběhu.

Bylo možné vyměnit maximálně devět dvacetikorun, od každé tři. Vyměňovali lidé právě tento počet?

Většina zájemců využila možnosti vyzvednout si všechny tři verze mince po třech kusech. Byly ale výjimky, kdy lidé žádali jen některé verze - v těchto případech byl samozřejmě nejžádanější T. G. Masaryk.

A zaznamenali jste nějaké problémy či komplikace, nebo vše probíhalo hladce?

Banka od prvního dne nasadila na distribuci mincí maximální kapacity, aby co nejrychleji odbavila co největší množství zájemců a zkrátila čekací dobu. Personálně jsme posílili všech sedm výdejních míst po celé republice, a to vždy zaměstnanci z daného regionu změnou organizace činností.

Docházelo také k redistribuci zásob mincí mezi jednotlivými pracovišti, abychom rovnoměrně uspokojili všechny regiony. To dokládá i fakt, že jsme dnes zásobu mincí vyčerpali na jednotlivých územních pracovištích v rozpětí jedné hodiny. Žádné zásadní komplikace se neobjevily.