Nová zpravodajská televize, za níž stojí i Vladimír Železný, odkryla plány

Stanice z24 by měla odstartovat zhruba do tří měsíců. Oproti veřejnoprávní ČT24 chce nabídnout větší razantnost zpravodajství a méně "zatěžujících doplňujících informací". Licenci od vysílací rady zatím ještě nezískala.

Praha - V létě začne vysílat nová zpravodajská televize z24. Bude dostupná v rámci pozemního vysílání, prostřednictvím satelitní sítě Skylink, kabelových sítí i internetu. Chce získat tří až čtyřprocentní podíl na denní sledovanosti, uvedl na dnešní tiskové konferenci vlastník 85 procent Pál Milkovics. Zbylých 15 procent vlastní Vladimír Železný.

Pál Milkovics (38 let) Vystudovaný právník z Maďarska pracoval jako reportér tamní televize TV2, později se stal šéfredaktorem RTL Group v Maďarsku. V roce 2002 založil vlastní televizní produkci, kterou v roce 2010 prodal. Spoluzaložil i další společnosti, mimo jiné mediální skupinu IEM, která působila ve střední Evropě. S Mňam TV v Česku začal v roce 2014.

O licenci na vysílání chce z24 požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v příštích týdnech. Na rozjezd má sto milionů korun od investičních fondů. Hlavní příjmy mají jít z prodeje reklamy, obrat k zisku očekává do tří let.

Kanál by měl odstartovat zhruba do tří měsíců. Proti zpravodajství České televize na ČT24 chce nová stanice podle Železného nabídnout větší razantnost zpravodajství a méně "zatěžujících doplňujících informací". Vedle vysílání má zhruba od května začít vycházet bezplatný tištěný týdeník s nákladem až 50 000 kusů.

Vysílání televize bude během dne rozděleno do šesti segmentů. Počítá se zaměstnáním 15 až 20 novinářů a celkem by měla mít kolem 50 zaměstnanců. Vedle novinářů mají obsah spoluvytvářet sami diváci.

"Televizní stanice jako by ignorovaly, co se událo v posledních 20 letech. Dnes na sociálních sítích na sebe všichni říkají všechno, tak proč by to neřekli nám a my to zprostředkujeme divákům," uvedl Železný.

Někdejší spolumajitel a ředitel televize Nova a pozdější senátor a europoslanec Železný, kterého Senát i Evropský parlament vydaly ke stíhání za poškozování věřitele a daňové úniky, se pokusil o mediální comeback v roce 2013. Stal se tehdy generálním ředitelem televize Barrandov, po pěti měsících byl ale v březnu 2014 z funkce odvolán.

Podle odborníka na televizní vysílání z firmy DCIT Martina Junka má Česko již jednu neblahou zkušenost se spuštěním zpravodajské stanice Z1, která fungovala v letech 2008 až 2011. "Osobnost Vladimíra Železného však dává jistou záruku, že nová stanice bude vedena efektivně a s rozumem. Myslím si, že pro zpravodajskou stanici bez zatížení takzvanou politickou korektností je v českém éteru místo. Věřím také, že její případný budoucí komerční úspěch už nepovede k žádné bolestivé arbitráži," podotkl.

Nova Z24 bude pry "politicky nekorektni". Co to skutecne znamena napovida ukazka... #z24 #zelezny pic.twitter.com/u5ufeWaxuH — Aleš Černý (@Ales_Cerny) April 6, 2017

Železný se v roce 1999 rozešel ve zlém se zahraničními partnery v televizi Nova. Pře vyústila ve tři arbitráže, stát musel v jedné z nich společnosti CME zaplatit přes deset miliard korun.

Televizi z24 bude provozovat společnost S&P Broadcasting, která vysílá kanály Mňam TV a Mňau TV zaměřené na vaření a domácí mazlíčky. Spustit chce i další kanály zaměřené na zdraví nebo domácí kutily.

Specializovaný zpravodajský kanál vysílá v Česku od roku 2005 Česká televize pod názvem ČT24. Loni v září spustila projekt se zpravodajskými videi internetová firma Seznam.cz.

