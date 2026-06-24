Nová evidence psů začíná. Veterináři stanovili povinnosti chovatelů

Za správné údaje v nové Centrální evidenci psů (CEP) bude zodpovědný chovatel, zadávat je ale bude veterinární lékař, řekla ve středu na tiskové konferenci v Praze prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová. Povinná registrace psů začne postupně od 1. července; chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
Evidence, za jejíž provoz bude zodpovídat Komora veterinárních lékařů, bude obsahovat informace o zvířatech i jejich chovatelích a poslouží také k ověření, zda je pes očkován proti vzteklině.
V současnosti existuje několik soukromých databází psů, ty však nejsou podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) propojené. V Česku proto byla dlouhodobá poptávka po centrální evidenci. "Spuštěním evidence získáme ověřený zdroj informací, které budou užitečné v případě, když se pes zatoulá, když někdo najde psa nebo když pes někoho zraní," řekl na tiskové konferenci ministr. Na provoz a správu evidence, která by měla být kompletní do tří let od zahájení, počítá ministerstvo s náklady kolem tří milionů korun ročně.
Do evidence budou moct nahlížet kromě veterinářů také veřejná správa, policisté, obce a částečně ho budou moct využívat i chovatelé. Kvůli tomu, že CEP bude obsahovat osobní údaje například z registru obyvatel, není možné povolit do něj volný přístup všem.
Podle Šinové do evidence nebude možné zapsat více zvířat najednou, ale každé zvlášť. Štěňata z chovných stanic musí být podle ní registrovaná před předáním novému chovateli. Nový chovatel si následně psa přepíše na sebe, nejpozději při vakcinaci na vzteklinu, uvedla Šinová. Například kontaktní údaje nebo informace o ztrátě svého psa bude moct zadat i chovatel sám.
"Doporučujeme chovatelům, aby si před návštěvou veterináře stáhli formuláře, které jsou k dispozici na stránkách CEP, na stránkách ministerstva zemědělství či komory samotné, a pečlivě je vyplnili a předali veterinárním lékařům," řekla Šinová.
Pokud vznikne chyba, bude formulář fungovat jako důkaz toho, co měl veterinář zapsat, ale nezapsal, vysvětlila. Chovatel by si tak měl údaje po zapsání do evidence zkontrolovat a případně si vyžádat změny u veterináře. V CEP budou zapsány identifikační údaje psa, jako jsou číslo čipu, tetování nebo cestovního dokladu, i základní informace o zvířeti, tedy plemeno, pohlaví, případně kastrace.
Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši ale zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun.
Do CEP se lze přihlásit pomocí bankovní identity nebo prostřednictvím jiných státních identifikačních prostředků, po přihlášení si může chovatel měnit své kontaktní údaje a může si také nastavit, o jakých informacích mu bude chodit upozornění. Systém tak například bude hlídat blížící se expiraci vakcíny proti vzteklině, doplnila Šinová.
Registraci v CEP bude kontrolovat veterinární správa. Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50.000 korun v případě fyzických osob a až 300.000 korun u právnických nebo podnikajících fyzických osob.
V Česku chová psy podle ministra zhruba 40 procent rodin. Z dat Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata (FEDIAF) z roku 2023 vyplývá, že Češi s 2,23 miliony psy patří v Evropě mezi přední chovatelé psů, hned po Maďarsku, Polsku a Rumunsku.
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