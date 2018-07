před 2 hodinami

Nošovická automobilka Hyundai zvýšila od 1. července zaměstnancům mzdy o pět procent. Uvedl to mluvčí automobilky Petr Vaněk. Podnik už mzdy letos zvyšoval jednou - v lednu o 4,66 procenta, což vyplývalo z kolektivní smlouvy. Loni tam činila průměrná hrubá mzda 39 921 korun měsíčně, v dělnických profesích to bylo 36 839 korun. Slezská automobilka zvýšila i mzdy nově nastupujících zaměstnanců, a to o osm procent. Podnik rovněž zvýšil příspěvek na autobusové jízdné: dosud platil zaměstnancům polovinu, nyní jim bude platit celé jízdné. Od příštího roku také prodlouží dovolenou všem zaměstnancům na 25 dnů.