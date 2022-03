Nokia pomáhala špehovat ruské tajné službě, ta odposlouchávala i Borise Němcova

Když telekomunikační firma Nokia na začátku března oznámila přerušení dodávek do Ruska, nezmínila se o tom, že se tam řadu let vědomě podílela na propojení sítě největšího ruského mobilního operátora MTS s nejsilnějším nástrojem ruské vlády pro digitální sledování. Odhalil to deník The New York Times.

Finská společnost Nokia podpořila špehovací systém tajné služby FSB vybavením, softwarem i poradenstvím. Deník The New York Times tato zjištění přinesl poté, co se dostal k tisícům interních dokumentů společnosti z let 2008 až 2017. Ty podle něj odhalují klíčovou roli, kterou Nokia sehrála v provozu sledovacího programu označovaného jako "systém pro operativní vyšetřovací aktivity", zkráceně SORM. Telekomunikační firma údajně nevyrábí přímo zařízení umožňující zachycování digitálních komunikací, ruským subjektům ale pomáhala plánovat, zvyšovat efektivitu či udržovat spojení mezi systémem FSB a sítí MTS. Související Byl mu v patách. Borise Němcova před vraždou sledoval agent FSB, zjistili novináři FSB, která je nástupcem sovětské tajné služby KGB, používá systém SORM k odposlouchávání hovorů a sledování komunikace prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů či jiných internetových kanálů. Kořeny programu sahají do konce minulého století, kdy ruské úřady avizovaly, že budou od poskytovatelů internetu vyžadovat instalaci "černých skříněk" pro sdílení dat s počítači FSB. Agenti tajné služby přitom k monitorování komunikací nepotřebují soudní příkaz, jak bývá pravidlem v demokratických zemích. Nokia tvrzení nezpochybnila "Nástroj byl použit ke sledování podporovatelů ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Vyšetřovatelé uvedli, že zachycoval telefonáty kritika Kremlu Borise Němcova, který byl později zavražděn," píše New York Times. Deník dodává, že v těchto dnech je SORM nejspíše součástí snahy ruského prezidenta Vladimira Putina umlčet domácí kritiku války na Ukrajině. Necelý týden po jejím vypuknutí Nokia oznámila, že pozastaví dodávky do Ruska, kde spolupracovala s vícero společnostmi. Opatření učinila kvůli sankcím přijatým západními zeměmi v reakci na ruskou invazi. Zároveň finská firma vpád ruských jednotek na Ukrajinu odsoudila. V novém vyjádření Nokia nezpochybnila autenticitu dokumentů získaných deníkem. Uvedla, že jí ruské zákony ukládaly poskytovat služby umožňující napojení příslušného ruského operátora na systém FSB. "Tato práce byla zásadní pro to, aby mohla Nokia podnikat v Rusku, kde se stala předním dodavatelem vybavení a služeb různých telekomunikačních partnerů, jimž pomáhala provozovat sítě. Toto podnikání přinášelo příjmy v řádu stovek milionů dolarů ročně," podotýká americký deník. Související Expert na tajné služby: Putina zklamala FSB, její šéf hodil odpovědnost na podřízené Z veřejných vyjádření firmy vyplývá, že s MTS a dalšími ruskými podniky spolupracovala i po roce 2017, tedy i po konci období, které popisují uniklé dokumenty. "Museli vědět, jak budou jejich zařízení využívána," řekl deníku odborník na ruské tajné služby Andrej Soldatov, který aktuálně působí při výzkumném ústavu Center for European Policy Analysis. Po prostudování některých interních materiálů firmy Nokia uvedl, že bez její práce na SORM "by bylo nemožné takový systém vytvořit". Nokia ve svém komentáři zdůraznila, že nevyráběla a neinstalovala komponenty systému SORM ani na nich neprováděla údržbu. Operátor MTS na žádosti o vyjádření nereagoval.