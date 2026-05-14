Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Nižší gramáž čokolád Milka bez upozornění klamala spotřebitele, rozhodl soud

ČTK

Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách.

Villach,,Austria,-,February,12,,2025:,Milka,Alpenmilch,Chocolate,Bars
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Z větší části tak dal soud za pravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku. Rozsudek zatím není pravomocný, uvedla agentura DPA.

Mondelez podle soudu neměl uvádět na trh balení se sníženou hmotností bez zřetelného upozornění na změnu gramáže. Upozornění na obalu alespoň v prvních čtyřech měsících po změně by klamání spotřebitelů předešlo, uvedl podle DPA předseda senátu Claas Schmedes.

Související

Podnik se proti rozsudku může ještě odvolat k vrchnímu zemskému soudu. "Bereme rozhodnutí soudu na vědomí a vážně. Nyní se podrobně seznámíme s odůvodněním rozsudku," uvedla společnost.

Rozhodnutí nebude mít přímý dopad na čokolády v prodejnách, sdělil agentuře DPA mluvčí soudu. Firma totiž hmotnost snížila už na začátku roku 2025. Lhůta čtyř měsíců stanovená soudcem proto už dávno uplynula a pak už neexistuje povinnost na obalu cokoliv měnit. Rozsudek má však význam pro budoucí případy, neboť existuje riziko opakování.

Reklama
Reklama

Zmenšování balení výrobků při zachování ceny je jednou z forem skryté inflace, kterou někdy anglicky mluvící analytici a novináři označují jako „shrinkflation“. To je kombinace slov shrink (zmenšit se) a inflation (inflace). V češtině se občas objevuje překlad smrskflace.

Mondelez ke snížení gramáže klasických druhů tabulkových čokolád Milka, jako je mléčná čokoláda, bílá čokoláda nebo čokoláda s lískovými oříšky, přikročil na konci loňského ledna. Důvodem změny byly dlouhodobě vysoké ceny kakaa a energií. Na změnu tehdy upozornil německý potravinářský magazín Lebensmittel Praxis. Změna se projevila i na českém trhu, jak následně potvrdil mluvčí skupiny Mondelez pro Českou republiku Jiří Šebek.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Praha, 05.05.2025 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, státní návštěva, příjetí Poslanecká sněmovna PČR, Markéta Pekarová Adamová, zástupci pol. stran. Andrij Jermak.
Praha, 05.05.2025 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, státní návštěva, příjetí Poslanecká sněmovna PČR, Markéta Pekarová Adamová, zástupci pol. stran. Andrij Jermak.
Praha, 05.05.2025 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, státní návštěva, příjetí Poslanecká sněmovna PČR, Markéta Pekarová Adamová, zástupci pol. stran. Andrij Jermak.

ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

Dron DJI Mavic 3 Classic
Dron DJI Mavic 3 Classic
Dron DJI Mavic 3 Classic

Ukrajinské drony spadly na území NATO. Shodily vládu ohrožené země

Minulý týden ukrajinské drony útočící na Rusko dopadly tam, kam neměly: na území pobaltských států. V Lotyšsku přitom zasáhly ropný zásobník. Ukázaly se tak chyby v přípravě na nebezpečí hrozící od východního souseda, za které byl odvolán ministr obrany. To způsobilo politickou krizi, kvůli které ve čtvrtek odstoupila lotyšská premiérka Evika Siliňová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama