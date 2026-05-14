Nižší gramáž čokolád Milka bez upozornění klamala spotřebitele, rozhodl soud

Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách.
Z větší části tak dal soud za pravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku. Rozsudek zatím není pravomocný, uvedla agentura DPA.
Mondelez podle soudu neměl uvádět na trh balení se sníženou hmotností bez zřetelného upozornění na změnu gramáže. Upozornění na obalu alespoň v prvních čtyřech měsících po změně by klamání spotřebitelů předešlo, uvedl podle DPA předseda senátu Claas Schmedes.
Podnik se proti rozsudku může ještě odvolat k vrchnímu zemskému soudu. "Bereme rozhodnutí soudu na vědomí a vážně. Nyní se podrobně seznámíme s odůvodněním rozsudku," uvedla společnost.
Rozhodnutí nebude mít přímý dopad na čokolády v prodejnách, sdělil agentuře DPA mluvčí soudu. Firma totiž hmotnost snížila už na začátku roku 2025. Lhůta čtyř měsíců stanovená soudcem proto už dávno uplynula a pak už neexistuje povinnost na obalu cokoliv měnit. Rozsudek má však význam pro budoucí případy, neboť existuje riziko opakování.
Zmenšování balení výrobků při zachování ceny je jednou z forem skryté inflace, kterou někdy anglicky mluvící analytici a novináři označují jako „shrinkflation“. To je kombinace slov shrink (zmenšit se) a inflation (inflace). V češtině se občas objevuje překlad smrskflace.
Mondelez ke snížení gramáže klasických druhů tabulkových čokolád Milka, jako je mléčná čokoláda, bílá čokoláda nebo čokoláda s lískovými oříšky, přikročil na konci loňského ledna. Důvodem změny byly dlouhodobě vysoké ceny kakaa a energií. Na změnu tehdy upozornil německý potravinářský magazín Lebensmittel Praxis. Změna se projevila i na českém trhu, jak následně potvrdil mluvčí skupiny Mondelez pro Českou republiku Jiří Šebek.
