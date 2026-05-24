Nizozemský podnikatel přišel s mapou, která zobrazuje čtvrti podle kriminality

Pieter Levels, nizozemský podnikatel, během čtyř dnů v roce 2017 naprogramoval mapu, která třídí města a jejich čtvrti po celém světě do několika kategorií. Uživatelé mapy, již dal autor k dispozici veřejnosti, se na její podobě sami aktivně podílejí. Stala se tak vítanou pomůckou při plánování zahraničních cest, protože poměrně věrně odráží realitu.
Z prvotního nápadu vytvořit mapu, která by autenticky zobrazovala atmosféru různých čtvrtí, se vyklubal projekt, který za pomoci uživatelů dokáže zobrazovat místa s vysokou kriminalitou. Nebo například místa velmi populární u turistů.
Projekt Hoodmaps každému umožňuje podílet se na jeho podobě. Pomocí štětce uživatelé mohou označit ulice nebo celé čtvrti dle nabízených kategorií. Mezi kategorie patří například červená pro turistickou část, tmavě modrá pro studentské čtvrtě, černá pro kriminalitu nebo zelená pro bohatou oblast a další.
Zároveň mapa umožňuje také doplnit konkrétní místa různými komentáři. Na mapě Prahy se to například projevilo komentářem „místo pro běžce“ u Královské obory Stromovka nebo „stálá fronta“ na Václavském náměstí.
Krom těchto možností si na mapě lze vyfiltrovat třeba kavárny, kde se dobře pracuje, parky, hřiště nebo třeba studia jógy.
Pomůcka při cestování
Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů patří Itálie, Španělsko nebo i Egypt. Při plánování výletu může být projekt Hoodmaps užitečný a může pomoci cestovatelům vyhnout se ohniskům vysoké kriminality.
V Římě je podle Hoodmaps dobré vyhnout se oblasti San Basilio, která leží na severovýchodě města. Je označena černou barvou, což naznačuje vysokou kriminalitu. Navíc je čtvrť doplněna komentářem „Jsou tu zbraně“. Je tedy pravděpodobné, že tato oblast nebude u turistů příliš populární.
Reálný příklad funkčnosti mapy přinesl incident z minulé neděle v italském městě Modena. Řidič tam najel autem do skupiny lidí a osm z nich zranil. Místo, kde k tomu došlo, leží na pokraji nebezpečných čtvrtí, což jde poznat z Hoodmaps.
Další populární destinace, jako je například Barcelona ve Španělsku, zobrazuje oblasti jako Besòs, Maresme a El Raval jako nebezpečné, což je potvrzeno i statistikami katalánské policie, o kterých napsaly realitní webové stránky Idealista.
Mapa funguje na principu crowdsourcingu, tedy informací od uživatelů. Čím více lidí označí místo jako nebezpečné, tím výraznější je černé označení oblasti. Stejné je to u ostatních kategorií. Problém může nastat u méně populárních oblastí. Z České republiky mapa nejlépe zobrazuje Prahu a Brno, ostatní města nemají dostatek informací, aby výstižně zobrazovala realitu.
Okolí Prahy 1 je na Hoodmaps zobrazené jako velmi turistické, proto zde převažuje červená barva. Naopak čtvrti jako Holešovice a Vinohrady se nejvíce zobrazují žlutě, což je barva přidělená kategorii „cool“, dříve znamenala „hipster“. Zatímco žádná čtvrť se nezobrazuje celá černá, pixely černé barvy se nejvíce vyskytují v okolí Žižkova.
„Nevydělává to peníze, ale je to skvělé.“
Pieter s nápadem pro Hoodmaps přišel v roce 2017, když si uvědomil, že zkušenost každého člověka se může extrémně lišit podle toho, jaké čtvrti města navštíví. Sám pochází z Amsterdamu a zaznamenal rozdíly mezi zážitky turistů, kteří navštěvovali pouze velice turistické části města, a těmi, kteří zabrousili do „autentičtějších“ čtvrtí. Pieter naprogramoval Hoodmaps za čtyři dny a poté stránky zpřístupnil veřejnosti.
Jeho strategie je začít na projektu pracovat sám a co nejrychleji vytvořit základní produkt. Poté výtvor nabídne lidem, a jestliže ohlasy budou pozitivní a lidé ochotni za produkt zaplatit, rozhodne se, zda nápad dál rozvíjet.
Na projektu Hoodmaps ovšem nic nevydělává, byl to pro něj spíš koníček. Naopak měl kvůli projektu výdaje, jelikož musel zakoupit doménu pro webové stránky a také licenci existujících map, na kterých produkt postavil. Momentálně ovšem našel způsob, jak využít open source mapy, které jsou nastaveny pro volné používání, a tak už alespoň nemusí za existenci Hoodmaps nic platit.
„Uvědomil jsem si, že nemusíte všechno zpeněžit. Některé produkty jsou prostě skvělé a je skvělé, že Hoodmaps existují. Protože když za to lidi donutíte platit, ztratíte 90 procent uživatelů a s nimi i data z crowdsourcingu. Takže to už není zábava a přestává to být přesné. Je to v pořádku, nevydělává to peníze, ale je to fajn,“ řekl Pieter v rozhovoru s Lexem Fridmanem, americkým počítačovým vědcem a hostem vlastního podcastu.
Hoodmaps ovšem není jeho jediný projekt, který pomáhá v plánování cest. Nomad List jsou webové stránky, které pomocí dat od uživatelů hodnotí města, ze kterých jde dobře pracovat na dálku. Stránky poskytují informace o rychlosti internetu, veřejné wi-fi nebo životních nákladech, což takzvaným digitálním nomádům může ulehčit plánování práce a cestování. Zároveň stránky u měst nabízejí i recenzované kategorie jako bezpečnost města pro ženy, svoboda projevu, rizika rasismu, kriminality, a podobně.
Mimo tyto projekty, které pomáhají v plánování výletů či práce z cizích zemí, Pieter vytvořil i další produkt, Hotelist.com, který lidem pomáhá hodnotit hotely po celém světě. Na webových stránkách je možné filtrovat hotely podle jejich typu, stáří, nebo i vybavení, které zahrnují.
Mohlo by vás také zajímat: Evropané vytváří novou AI. V čem bude lepší než americká a čínská?
Trpišovský vyhlíží návrat Součka, dvě posily už má. Znovu se vyjádřil i k Chorému
Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský očekává v létě možná největší obměnu kádru za dobu svého působení v pražském klubu. Kouč ligových šampionů by se nebránil návratu bývalého kapitána Tomáše Součka.
Totální kolaps české šampionky. Krejčíková měla mečboly, jenže přišla šílená série
Česká tenistka Barbora Krejčíková měla v utkání 1. kola French Open dva mečboly, přesto nakonec na turnaji, který v roce 2021 ovládla, končí. Skvěle rozehraný zápas nedotáhla ani Tereza Valentová. Postup naopak slaví Marie Bouzková a v mužské dvouhře Tomáš Macháč i Jakub Menšík.
V centru Prahy protestují tisíce lidí na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií
Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a žádají jeho rezignaci či odvolání.
Bizarní momenty v prázdném Edenu, Slavia už má pohár
Fotbalisté Slavie po závěrečném kole prvoligové sezony nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro ligového mistra.
Hasiči pomáhají dostat na povrch pět uvízlých jeskyňářů v Moravském krasu
Hasiči dostali v neděli ven z jeskyně prvního z pěti amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba sto metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto tzv. kapsu je potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X.