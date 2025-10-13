Ekonomika

Nizozemská vláda přebírá kontrolu nad výrobcem čipů vlastněným čínskou firmou

před 3 hodinami
Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad výrobcem čipů Nexperia, a to kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie mateřské firmě Wingtech z Číny. Nizozemské ministerstvo hospodářství označilo svou intervenci za výjimečný krok, je podle něj reakcí na signály závažných nedostatků v podniku. Mluvčí vlády v pondělí uvedl, že USA do rozhodnutí nezasahovaly, píše agentura Reuters.
Nizozemská společnost Nexperia vyrábí počítačové čipy pro automobily a spotřební elektroniku.
Nizozemská společnost Nexperia vyrábí počítačové čipy pro automobily a spotřební elektroniku.

"Tyto signály jsou hrozbou pro kontinuitu a ochranu klíčových technologických znalostí a schopností na nizozemské a evropské půdě," uvedlo ministerstvo hospodářství. "Ztráta těchto schopností by mohla představovat riziko pro ekonomickou bezpečnost Nizozemska i Evropy," dodalo.

Opatření by mohlo zvýšit napětí mezi Čínou a Evropou. Nizozemské vládě umožňuje rušit či blokovat rozhodnutí vedení podniku, která považuje za škodlivá. Podnik ale může pokračovat ve výrobě. Nexperia vyrábí počítačové čipy pro automobily a spotřební elektroniku.

Obavy ze ztráty konkurenceschopnosti dávají najevo i Spojené státy. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos například americké firmě Nvidia nařídila, aby do Číny omezila vývoz čipů H20 určených pro umělou inteligenci (AI).

Společnost Wingtech uvedla, že její kontrola nad divizí Nexperia bude v důsledku nizozemského nařízení a soudních rozhodnutí dočasně omezena. Dodala, že situaci konzultuje s právníky. Akcie firmy Wingtech dnes na burze v Šanghaji oslabily o deset procent.

Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny Philips. Firma Wingtech ji koupila v roce 2018 zhruba za 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 76 miliard korun).

 
Další zprávy