Nizozemská vláda přebírá kontrolu nad výrobcem čipů vlastněným čínskou firmou

"Tyto signály jsou hrozbou pro kontinuitu a ochranu klíčových technologických znalostí a schopností na nizozemské a evropské půdě," uvedlo ministerstvo hospodářství. "Ztráta těchto schopností by mohla představovat riziko pro ekonomickou bezpečnost Nizozemska i Evropy," dodalo.
Opatření by mohlo zvýšit napětí mezi Čínou a Evropou. Nizozemské vládě umožňuje rušit či blokovat rozhodnutí vedení podniku, která považuje za škodlivá. Podnik ale může pokračovat ve výrobě. Nexperia vyrábí počítačové čipy pro automobily a spotřební elektroniku.
Obavy ze ztráty konkurenceschopnosti dávají najevo i Spojené státy. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos například americké firmě Nvidia nařídila, aby do Číny omezila vývoz čipů H20 určených pro umělou inteligenci (AI).
Společnost Wingtech uvedla, že její kontrola nad divizí Nexperia bude v důsledku nizozemského nařízení a soudních rozhodnutí dočasně omezena. Dodala, že situaci konzultuje s právníky. Akcie firmy Wingtech dnes na burze v Šanghaji oslabily o deset procent.
Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny Philips. Firma Wingtech ji koupila v roce 2018 zhruba za 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 76 miliard korun).