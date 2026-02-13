"Nezávislé dodavatelky" z nevadského nevěstince chtějí vlastní odbory

Sexuální pracovnice jednoho z nejstarších nevěstinců v Nevadě se snaží prosadit, aby jako první měly odborovou organizaci. Nevada je jediným státem v USA, kde lze legálně nakupovat sexuální služby, uvedla agentura AP.
„Chceme to samé, co všichni ostatní pracovníci. Chceme bezpečné pracoviště, kde je respekt,“ řekla jedna z pracovnic nevěstince Sheri’s Ranch ve městě Pahrump. Vystupuje pod pseudonymem Jupiter Jetson a požádala, aby nebylo použito její skutečné jméno. Většina ze 74 sexuálních pracovnic tohoto nevěstince podala minulý týden petici k odborové organizaci National Labor Relations Board, aby mohla vytvořit odbory pod názvem United Brothel Workers.
Jetson uvedla, že impulsem k tomuto kroku byla nová smlouva s nezávislými dodavateli, což je termín, kterým se obvykle označují sexuální pracovníci. Smlouva by nevěstinci dala právo využívat podobu žen bez jejich souhlasu, i pokud by v podniku již nepracovaly.
„Takhle můžete skončit jako tvář nějaké japonské společnosti na výrobu lubrikantů, aniž byste někdy podepsali smlouvu,“ uvedla Jetson. „A takhle se může stát, že se ocitnete na webu nabízejícím společnost umělé inteligence, aniž byste za to kdy viděli jediný cent.“
Další pracovnice vystupující pod pseudonymem Molly Wilder uvedla, že nové smluvní podmínky zhorší pracovnicím možnost opustit toto odvětví a věnovat se jiným příležitostem. Pro Wilder je tato práce jen dočasným zaměstnáním, které jí má pomoci splácet studentské půjčky. „Nikdy jsem neměla v plánu zůstat navždy,“ uvedla.
Proces uznání odborů by mohl trvat týdny. Problém spočívá v tom, že většina sexuálních pracovnic je oficiálně klasifikována jako nezávislé dodavatelky. Takový status jim sice dává větší svobodu, ale neposkytuje tolik právní ochrany jako pracovní poměr. Úspěch jejich snahy o odbory se tak může odvíjet od diskuse, zda jsou spíše nezávislé dodavatelky, nebo zaměstnankyně.
Ženy tvrdí, že se s nimi zachází jako se zaměstnankyněmi - mají pevně dané rozvrhy, nemohou pracovat z domova a jsou povinny účtovat klientům minimálně 1000 dolarů (20 500 Kč) za hodinu, přičemž nevěstinec si bere polovinu výdělku. Podle nich by uznání jako zaměstnankyň znamenalo plná práva, možnost vyjednávat o mzdě, o oblečení, ochraně autorských práv k on-line obsahu a případně i zdravotním pojištění.
Odbory se už podařilo založil jiným skupinám v sexuálním průmyslu. V Los Angeles se tanečnice z topless baru Star Garden staly jedinou odborově organizovanou skupinou striptérek v USA. Průkopnicemi ale byly pracovnice strip klubu Lusty Lady v San Francisku, které si odbory založily už v roce 1997. Klub ale mezitím zanikl.
