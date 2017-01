Nezaměstnanost v prosinci stoupla. Firmy hledají řidiče i trenéry na hory

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Praha – Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Lidí bez práce přibylo o 18 618 na 381 373 uchazečů, což je ale nejnižší prosincová hodnota od roku 2008. Předloni v prosinci byl podíl lidí bez práce 6,2 procenta. Podle Úřadu práce ČR, který čísla oznámil, jde o běžný vývoj nezaměstnanosti ke konci roku, kdy se projevuje postupné ukončování sezonních prací. Také analytici podobný vývoj očekávali.

"S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2016 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost během celého loňského roku podle ní kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. V meziročním srovnání ale setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. "Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí," dodala. Česko má nejnižší nezaměstnanost ze států Evropské unie.

I v roce 2017 lidí bez práce v Česku mnoho nebude. "Nezaměstnanost se udrží nad hladinou pěti procent i během ledna a února, ale již v březnu je možné předpokládat její návrat zpět pod tuto úroveň. Vzhledem k pokračujícímu ekonomickému růstu lze i v roce 2017 očekávat další snižování nezaměstnanosti, které však již nebude tak rychlé jako v předchozích dvou letech," říká Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

"Nedostatek pracovní síly spolu se slušným ekonomickým růstem bude nadále udržovat vysoký růst mezd. Ve třetím čtvrtletí loňského roku se mzdy nominálně zvýšily o 4,5 procenta meziročně. V letošním roce očekáváme ještě o něco silnější hodnoty," dodává Viktor Zeisel, ekonom Komerční banky. Na druhou stranu reálný růst mezd bude zřejmě letos nižší než v roce 2016, a to kvůli rostoucím cenám. Naposledy v listopadu inflace vzrostla na 1,5 procenta a prosincová čísla se dozvíme zítra.

Hledají se řidiči i trenéři

Počet volných pracovních míst ve srovnání s listopadem klesl o 2804 na 132 496. Přesto je to ale nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Meziročně se počet volných pracovních míst zvýšil o 29 951.

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníky v oblasti výstavby budov, kuchaře, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, montážní dělníky, uklízeče, svářeče, řezače plamenem a páječe, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky nebo nástrojáře.

"Naplno se už také rozjela zimní sezona v horských střediscích, kdy zaměstnavatelé hledali ve větší míře trenéry a instruktory lyžování nebo pracovníky v hotelových provozech," říká Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

Nezaměstnaní v evidenci úřadů práce mají nejčastěji nízkou kvalifikaci a nedostatečné vzdělání. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 42,1 roku. Mezi evidovanými bylo 127 347 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli třetinou (33,4 %). Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 37,8 procenta – celkem 144 163 osob.

Tři uchazeči na volné místo

Z jednotlivých krajů byla v prosinci nejnižší nezaměstnanost v Praze, a to 3,4 procenta, předstihla tak Plzeňský kraj, kde byla nejnižší v předchozích měsících. Naopak nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, a to 7,8 procenta.

Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost tradičně v Praze-východ a Rychnově nad Kněžnou, a to shodně 1,8 procenta. Následuje Mladoboleslavsko s 2,7 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenaly úřady v okresech Karviná (10,3 procenta), Most (10,1 procenta) a Bruntál (9,5 procenta). Nezaměstnanost klesla v prosinci ve třech regionech, a to v Praze, Mostě a Karviné, naopak v 74 okresech nezaměstnanost vzrostla.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Největší nápor je na Karvinsku, kde je na jedno místo 15,9 uchazeče.

autoři: Ekonomika, ČTK