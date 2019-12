Nezaměstnanost zůstává pod třemi procenty. Tisíce lidí úřad práce vyloučil z evidence

Nezaměstnanost v Česku v listopadu zůstala na říjnových 2,6 procenta. Počet lidí bez práce od října stoupl o 771 na 197 289, což je zároveň nejnižší listopadová hodnota od roku 1996.

Zaměstnavatelé nabízeli téměř 339 000 volných pracovních míst, proti říjnu se nabídka zhruba o tisícovku pozic rozšířila. Oznámil to Úřad práce ČR. Podle generální ředitelky úřadu Kateřiny Sadílkové v příštích měsících bude nezaměstnanost stagnovat, případně mírně růst. Loni v listopadu byla míra nezaměstnanosti 2,8 procenta.

Situaci na trhu práce podle ÚP nadále ovlivňuje příznivý stav české ekonomiky a odpovídá také klimatickým podmínkám. Do evidence úřadů se začali hlásit první pracovníci ze zemědělství a stavebnictví, včetně osob samostatně výdělečně činných. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických profesích na dělnických, ale i vyšších pozicích.

"V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost, a to v souvislosti s postupným ukončováním sezonních prací a pracovních úvazků na dobu určitou, pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Během listopadu se do evidence nezaměstnaných přihlásilo 37 886 lidí, což bylo nepatrně méně než v říjnu. Z evidence naopak odešlo 37 115 uchazečů, z nich novou práci získalo 23 230 lidí. Téměř 7000 lidí úřady z evidence vyřadily, protože při zprostředkování zaměstnání nespolupracovali.

"I v minulosti v problematických okresech na severu Čech nebo ve Slezsku už není sehnat práci tak náročné jako dřív. Myslím, že by se o Česku dalo říci, že se aktuálně blíží stavu takzvané plné zaměstnanosti, protože v ekonomice nelze docílit nulové nezaměstnanosti. Ovlivňuje to zejména výše dávek a sociální podpory. Předpokládám, že na trhu práce je minimum lidí, kteří by dlouhodobě nemohli sehnat práci, pokud jsou ochotni změnit obor," říká Jana Mücková, ředitelka investičního P2P trhu Bondster.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v listopadu 42,7 roku. Lidí nad 50 let bylo mezi evidovanými 71 250.

Nabídka volných míst se rozrostla proti říjnu o 1217 pozic na 338 670. Nejvíce míst nabízejí zaměstnavatelé v Praze (74 722), kde nezaměstnanost v listopadu stagnovala na 1,9 procenta a je spolu s Jihočeským krajem druhá nejnižší, v Pardubickém kraji je ještě o desetinu bodu nižší.

Podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka nezaměstnanost v příštích měsících poroste. "Sezonnost podle našeho předběžného odhadu vytlačí podíl nezaměstnaných pro konec roku na 2,9 %. Letošek tak bude s průměrem 2,8 % patřit k nejlepším v historii, když vloni to bylo 3,1 %. Pro rok 2020 očekáváme průměrnou hodnotu ve výši 3,2 %."

Nabídky předvánočních brigád se v evidenci úřadů objevují v menší míře a jejich počty výrazně nerostou. Zaměstnavatelé totiž tento problém řeší primárně prostřednictvím pracovních portálů, přes agentury práce, vlastními silami nebo přijímají zaměstnance, kteří se osvědčili v minulosti.

Zájem mají například o prodejce pro stánkový prodej, o pomocné prodavače na doplňování regálů, pomocné pracovníky v úklidu a pro vykládku kamionů, skladníky a různé profese v pohostinství či hotelovém provozu.

"Podle aktuálních mezinárodně srovnatelných dat má Česko stále nejnižší míru nezaměstnanosti nejen mezi zeměmi Evropské unie, ale také v rámci zemí organizace OECD. Z těchto zemí vykazují srovnatelnou, byť o něco vyšší míru nezaměstnanosti, už jen Japonsko a Island," shrnuje hlavní ekonom Czech fund Lukáš Kovanda.