Nezaměstnanost v EU v září zůstala na 6,2 procenta, v Česku dál patří k nejnižším

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v září podle sezonně přepočtených údajů činila 6,2 procenta, Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde klesla na 2,8 procenta ze srpnové hodnoty 3,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat.
V srpnu byla míra nezaměstnanosti v EU také na 6,2 procenta. Loni v září dosahovala šesti procent.
Druhou nejnižší nezaměstnanost v EU mělo v září Bulharsko spolu s Maltou, kde činila 3,4 procenta. Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenalo Španělsko s 10,3 procenta, Francie s 8,5 a Estonsko s osmi procenty.
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch činila míra nezaměstnanosti v Česku v září pět procent, na stejné úrovni se drží třetí měsíc po sobě. Ve srovnání s loňským rokem se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,5 procentního bodu.
Eurostat v páteční zprávě také odhadl, že v září bylo v celé EU bez práce zhruba 13,773 milionu osob, z toho 11,555 milionu v eurozóně. Oproti srpnu 2026 vzrostl počet nezaměstnaných v EU o 105 tisíc a v eurozóně o 122 tisíc. Oproti září 2025 se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 471 tisíc a v eurozóně o 420 tisíc.
Údaje Eurostatu rovněž ukázaly, že míra nezaměstnanosti v EU ve věkové kategorii do 25 let se v září zvýšila na 15,5 procenta ze srpnových 15,4 procenta. V České republice v této kategorii klesla na 8,9 ze srpnových 11,8 procenta.
Míra nezaměstnanosti v EU v procentech, sezonně přepočtené údaje
|Země
|září 2025
|červen 2026
|červenec 2026
|srpen 2026
|září 2026
|EU
|6,0
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
|Eurozóna
|6,3
|6,4
|6,5
|6,5
|6,5
|Belgie
|6,3
|6,3
|6,0
|5,9
|6,0
|Bulharsko
|3,6
|3,5
|3,5
|3,5
|3,4
|Česko
|3,1
|3,2
|3,3
|3,1
|2,8
|Dánsko
|6,3
|6,6
|6,7
|5,8
|6,8
|Estonsko
|7,1
|6,7
|7,7
|7,8
|8,0
|Finsko
|10,0
|10,4
|10,4
|10,4
|10,5
|Francie
|7,9
|8,3
|8,3
|8,3
|8,5
|Chorvatsko
|5,0
|4,4
|4,4
|4,3
|4,3
|Irsko
|4,9
|4,9
|5,0
|5,0
|5,0
|Itálie
|5,9
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|Kypr
|4,2
|3,8
|3,9
|4,0
|4,0
|Litva
|6,6
|6,2
|6,2
|6,1
|6,2
|Lotyšsko
|7,0
|7,1
|7,3
|7,3
|7,3
|Lucembursko
|6,7
|7,1
|7,1
|7,3
|7,3
|Maďarsko
|4,5
|4,5
|4,5
|4,7
|4,6
|Malta
|2,7
|3,5
|3,4
|3,5
|3,4
|Německo
|3,8
|4,0
|4,0
|4,1
|4,1
|Nizozemsko
|4,0
|3,8
|4,0
|4,0
|4,0
|Polsko
|3,3
|3,4
|3,4
|3,4
|3,4
|Portugalsko
|5,9
|5,7
|5,7
|5,6
|5,6
|Rakousko
|5,5
|5,8
|6,2
|6,7
|6,3
|Rumunsko
|6,0
|6,8
|6,4
|6,4
|6,3
|Řecko
|8,8
|8,0
|7,9
|7,4
|7,6
|Slovensko
|5,5
|5,7
|5,7
|5,7
|5,7
|Slovinsko
|4,2
|3,8
|3,5
|3,4
|3,6
|Španělsko
|10,4
|10,2
|10,2
|10,2
|10,3
|Švédsko
|8,8
|8,7
|8,7
|8,7
|8,7
Zdroj: Eurostat
Mohlo by vás také zajímat: „Evropa musí konečně nějakým způsobem reagovat,“ říká Andrej Babiš k posledním krokům Donalda Trumpa proti Ukrajině
Proti Rusům na MS budeme protestovat, oznámil Šťastný. Hašek mluví o reklamě na válku
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) pošle Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) oficiální protest kvůli jeho rozhodnutí, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, nejméně jeden člověk zahynul
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.
Výbuch ve Strnadově továrně na munici. Vyráběla pro Ukrajinu. Na místě jsou ranění
Vyrábí se tu prach, dělostřelecká munice, náboje do tanků. Továrna jede na tři směny, 24 hodin denně. A 90 procent vyrobené munice je pro Ukrajinu. To je španělská Fábrica de Municiones de Granada v jižním Španělsku. V pátek 30. října zde došlo k výbuchu a požáru. Podle všeho nejde o sabotáž, ale o nehodu. Továrna patří koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.
Mám toho dost. Hvězda odmítá dál hrát za svůj tým, jen těchto 10 je pro ni přípustných
Napětí mezi hokejovým Detroitem a útočníkem Dylanem Larkinem vrcholí. Hvězdný Američan delší dobu usiluje o výměnu do jiného týmu NHL a teď se rozhodl ji urychlit. Odmítá za Red Wings dál nastupovat, za což si vysloužil suspendaci, během které mu nebude chodit výplata.
V Německu a Francii se v sobotu chystají protesty proti drahotě i vládní politice
Po celém Německu a ve Francii se v sobotu očekávají rozsáhlé demonstrace. Zatímco v 67milionové Francii se protesty, k nimž vyzvalo hnutí žlutých vest, uskuteční už třetí sobotu v řadě, 83milionové Německo se k protestní vlně připojí poprvé. K demonstracím vyzvala iniciativa Gen Z regelt (Generace Z to zařídí), která požaduje více peněz pro školy a také opatření proti rostoucím životním nákladům.