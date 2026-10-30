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Ekonomika

Nezaměstnanost v EU v září zůstala na 6,2 procenta, v Česku dál patří k nejnižším

ČTK
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Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v září podle sezonně přepočtených údajů činila 6,2 procenta, Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde klesla na 2,8 procenta ze srpnové hodnoty 3,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat.

Ilustrační snímek / Práce / Nezaměstnanost / Krize / Zaměstnání / Zaměstnanost / Ztráta / Výpověď / Vyhazov / Zaměstnavatel / Pracovní místo / Pozice / Restrukturalizace
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch činila míra nezaměstnanosti v Česku v září pět procent, na stejné úrovni se drží třetí měsíc po sobě. (Ilustrační foto)Foto: iStockphoto – dusanpetkovic
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V srpnu byla míra nezaměstnanosti v EU také na 6,2 procenta. Loni v září dosahovala šesti procent.

Druhou nejnižší nezaměstnanost v EU mělo v září Bulharsko spolu s Maltou, kde činila 3,4 procenta. Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenalo Španělsko s 10,3 procenta, Francie s 8,5 a Estonsko s osmi procenty.

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Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch činila míra nezaměstnanosti v Česku v září pět procent, na stejné úrovni se drží třetí měsíc po sobě. Ve srovnání s loňským rokem se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,5 procentního bodu.

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Eurostat v páteční zprávě také odhadl, že v září bylo v celé EU bez práce zhruba 13,773 milionu osob, z toho 11,555 milionu v eurozóně. Oproti srpnu 2026 vzrostl počet nezaměstnaných v EU o 105 tisíc a v eurozóně o 122 tisíc. Oproti září 2025 se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 471 tisíc a v eurozóně o 420 tisíc.

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Údaje Eurostatu rovněž ukázaly, že míra nezaměstnanosti v EU ve věkové kategorii do 25 let se v září zvýšila na 15,5 procenta ze srpnových 15,4 procenta. V České republice v této kategorii klesla na 8,9 ze srpnových 11,8 procenta.

Míra nezaměstnanosti v EU v procentech, sezonně přepočtené údaje

Zemězáří 2025červen 2026červenec 2026srpen 2026září 2026
EU6,06,26,26,26,2
Eurozóna6,36,46,56,56,5
Belgie6,36,36,05,96,0
Bulharsko3,63,53,53,53,4
Česko3,13,23,33,12,8
Dánsko6,36,66,75,86,8
Estonsko7,16,77,77,88,0
Finsko10,010,410,410,410,5
Francie7,98,38,38,38,5
Chorvatsko5,04,44,44,34,3
Irsko4,94,95,05,05,0
Itálie5,96,16,16,26,3
Kypr4,23,83,94,04,0
Litva6,66,26,26,16,2
Lotyšsko7,07,17,37,37,3
Lucembursko6,77,17,17,37,3
Maďarsko4,54,54,54,74,6
Malta2,73,53,43,53,4
Německo3,84,04,04,14,1
Nizozemsko4,03,84,04,04,0
Polsko3,33,43,43,43,4
Portugalsko5,95,75,75,65,6
Rakousko5,55,86,26,76,3
Rumunsko6,06,86,46,46,3
Řecko8,88,07,97,47,6
Slovensko5,55,75,75,75,7
Slovinsko4,23,83,53,43,6
Španělsko10,410,210,210,210,3
Švédsko8,88,78,78,78,7

Zdroj: Eurostat

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