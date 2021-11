Česko má nejnižší nezaměstnanost z celé EU. Graf ukazuje, jak jsou na tom ostatní

Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v září podle sezonně přepočtených údajů klesla na 6,7 procenta ze srpnové hodnoty 6,9 procenta. Ze všech unijních zemí byla nejnižší míra nezaměstnanosti v Česku, kde činila 2,6 procenta.

Ve své předběžné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. V zemích eurozóny klesla na 7,4 procenta ze 7,5 procenta v předchozím měsíci.

Údaj za srpen Eurostat po zpřesnění dat upravil směrem vzhůru. Původně uváděl, že srpnová nezaměstnanost v EU činila 6,8 procenta. Letos je situace díky zmírnění pandemie příznivější než před rokem. Loni v září míra nezaměstnanosti v EU činila 7,7 procenta a v zemích platících eurem 8,6 procenta.

Eurostat odhaduje, že v září bylo v celé EU bez práce 14,324 milionu lidí, z čehož 12,079 milionu připadalo na eurozónu. Ve srovnání se srpnem se jejich počet v EU snížil o 306.000, v eurozóně pak o 255.000. Proti loňskému září je v EU bez práce o 2,054 milionu lidí méně, zatímco nezaměstnaných v eurozóně za rok ubylo o 1,919 milionu.

Vysoká i nadále zůstává nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let. V EU její míra klesla na 15,9 procenta ze srpnových 16,1 procenta, v eurozóně pak na 16,0 z předchozích 16,3 procenta. V reálných číslech to znamená, že v EU bylo v září bez práce 2,815 milionu mladých, v eurozóně pak 2,307 milionu.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v září klesla na 3,5 procenta ze srpnové hodnoty 3,6 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.