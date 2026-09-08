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Ekonomika

Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových pěti procentech

ČTK
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Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila pět procent, zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373.891 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6545 více než o měsíc dříve.

Úřad práce - generální ředitelství
Ilustrační foto.Foto: Jakub Plíhal
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Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl, úřady jich nabízely 99.274, o 1658 méně. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce ČR. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem dosahovala 4,5 procenta.

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"Srpnová nezaměstnanost zůstala na pěti procentech a situace na trhu práce je nadále stabilní. Pozitivně hodnotím také pokračující digitalizaci služeb úřadu práce. Více než 45 procent nově evidovaných uchazečů už podalo žádost on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda," uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde na konci srpna činila 7,3 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj se 7,1 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, a to čtyři procenta. "Ve srovnání s červencem zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni v Ústeckém kraji, ve všech ostatních krajích vzrostl o 0,1 procentního bodu," uvedl Úřad práce ČR.

Z regionů zaznamenaly nejvyšší podíl nezaměstnaných okresy Karviná a Most, kde nezaměstnanost přesahuje deset procent. Přes osm procent nezaměstnaných evidovaly Bruntálsko a Chomutovsko. Naopak nejnižší nezaměstnanost, 2,1 procenta, byla v okresech Praha-východ a Praha-západ.

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Během srpna se na úřadech práce nově zaevidovalo 45.953 lidí, naopak odešlo 39.408 uchazečů a do nového zaměstnání nastoupilo 28.949 lidí. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 204.203 žen, což je téměř 55 procent celkového počtu nezaměstnaných.

Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli i v srpnu zaměstnavatelé v Praze, a to 22.519 míst. Následoval Středočeský kraj s nabídkou 14.506 míst. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 3,8 uchazeče o zaměstnání, nejvíce je to na Karvinsku (19,2).

"Data o volných pracovních místech z evidence Úřadu práce ČR na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných komplexně nepokrývají celý trh práce. Řada pozic se inzeruje a obsazuje na pracovním trhu prostřednictvím dalších portálů a sociálních sítí," uvedl Úřad práce ČR.

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