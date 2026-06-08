Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla, nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8 procenta. Důvodem byly pokračující sezonní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 358 852 uchazečů, oproti dubnu o 5620 méně. Počet volných míst meziměsíčně klesl o 103 na 94 380. Údaje v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR.
Loni v květnu byla míra nezaměstnanosti 4,2 procenta. Práci tehdy hledalo 316 060 lidí a zaměstnavatelé přes úřad práce nabízeli 96 413 volných míst.
Podle ředitele Úřadu práce ČR Romana Chlopčíka je pro část uchazečů o zaměstnání řešením vlastní podnikání. „Samostatnou výdělečnou činnost zahájilo více než 40 procent uchazečů, kteří nově našli pracovní uplatnění, což potvrzuje, že vedle zaměstnaneckých pracovních míst zůstává silný zájem i o vlastní ekonomickou aktivitu,“ uvedl Chlopčík.
Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde v květnu činila 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji dosahovala 6,8 procenta. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 3,8 procenta. Ve srovnání s dubnem podíl nezaměstnaných klesl ve 12 krajích, stejný zůstal v Praze a na Vysočině.
Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost i nadále Karviná, činila tam 10,4 procenta. Následoval Most s 10,1 procenta, Bruntál s 8,4 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a v Rychnově nad Kněžnou.
Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru přibližně 3,8 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce volných pracovních míst je v Praze, zaměstnavatelé jich tam prostřednictvím úřadu práce na konci května nabízeli 22 416. Následoval Středočeský kraj s 13 967 volnými pozicemi.
Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v květnu 190 746 žen, tvořily tak 53,2 procenta celkového počtu nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 17 534 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.
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