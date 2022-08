Lidí bez práce o prázdninách přibylo. Nezaměstnanost vzrostla na 3,3 procenta

Zahraniční obchod skončil v červnu schodkem 12,1 miliardy korun, meziročně byl o 3,4 miliardy korun vyšší. Vliv na to měl především větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19 miliard korun kvůli rostoucím cenám na světových trzích. Je to pátý měsíc v řadě, kdy skončila bilance zahraničního obchodu v záporných číslech. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 procenta na 394,2 miliardy korun a dovoz o 15,9 procenta na 406,3 miliardy korun.

"V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel," řekla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.