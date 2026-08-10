Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na pět procent, přibylo i volných míst

Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na pět procent z červnových 4,8 procenta. Úřady práce evidovaly 367.346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 11.212 víc než o měsíc dřív. Údaje v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zvýšil se i počet volných pracovních míst proti červnu o 1078 na 100.932 pozic.
Letošní červencová čísla jsou vyšší také ve srovnání s loňským červencem. Nezaměstnanost v Česku tehdy byla 4,4 procenta, úřady evidovaly 329.501 lidí bez práce a zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 95.553 volných míst.
"Červencový vývoj potvrzuje, že český trh práce zůstává navzdory sezonním výkyvům ve velmi dobré kondici. Nezaměstnanost tradičně mírně roste během letních prázdnin, zároveň ale evidujeme více než 100.000 volných pracovních míst," uvedl Juchelka.
Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde ke konci července byla 7,3 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj se sedmiprocentní nezaměstnaností. Nejnižší podíl lidí bez práce na konci prvního prázdninového měsíce měly Praha s 3,9 procenta a Pardubický kraj se čtyřmi procenty.
"Ve srovnání s červnem poklesl podíl nezaměstnaných osob o 0,1 procentního bodu pouze v Karlovarském kraji, k nárůstu o 0,1 procentního bodu došlo v Hlavním městě Praha, v Ústeckém a v Plzeňském kraji, v ostatních krajích byl nárůst 0,2 procentního bodu," uvedl úřad práce.
Ve srovnání okresů byl na konci července nejvyšší podíl lidí bez práce na Karvinsku s 10,4 procenta, Mostecku s 10,2 procenta a Bruntálsku s 8,4 procenta. Naproti tomu nezaměstnanost pod třemi procenty eviduje úřad práce v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
Z evidence úřadu práce odešlo v červenci 35.386 lidí, méně než v červnu, ale více než o rok dřív. "V souvislosti s odchody z evidence lze v červenci vysledovat opakující se trend, kdy podíl žen pečujících o dítě do deseti let věku na celkových odchodech z evidence klesá na nejnižší úroveň v rámci roku. Řada žen totiž odkládá nástup do práce až na období před začátkem školního roku nebo po skončení letních prázdnin, kdy se znovu obnovuje pravidelný provoz škol a školských zařízení," uvedl úřad práce. Do nového zaměstnání z evidence v červenci nastoupilo 23.975 lidí.
Mezi evidovanými uchazeči o práci bylo na konci července 54,5 procenta žen. Absolventi škol a mladiství se na celkové nezaměstnanosti podíleli 4,5 procenta a lidé se zdravotním postižením 12,5 procenta.
Víc než 100.000 volných míst nabízených přes úřady práce nepokrývá celý pracovní trh, řadu pozic zaměstnavatelé inzerují sami přes internet, upozornil úřad práce. Z jeho dat nicméně vyplývá, že na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce to je v okresech Karviná (19,1) a Sokolov (18,3).
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