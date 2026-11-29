Když dítě sáhne po sáčku křupek nebo limonádě, nejenže škodí svému zdraví, ale ovlivňuje i vlastní mozek, aby po takovém jídle příště více toužil. Tvrdí to alespoň studie profesorky Kathleen A. Pageové z Keck School of Medicine. Ta zkoumala, do jaké míry průmyslově ultrazpracované potraviny souvisejí s tím, jak dětský mozek reaguje na lákavé jídlo a jak se následně vyvíjí tělesná hmotnost dítěte.
Letos publikovaná práce přinesla přímá data o tom, co se děje v mozku školáků. Vědci v rámci dlouhodobého projektu BrainChild sledovali 46 dětí ve věku od sedmi do deseti let, které měly na začátku výzkumu zcela zdravou tělesnou hmotnost. Právě výběr dětí bez nadváhy umožnil výzkumníkům hledat varovné signály ještě před tím, než se rozvine obezita.
Na začátku studie děti podstoupily vyšetření magnetickou rezonancí, během něhož jim vědci promítali obrázky lákavých jídel, jako jsou sušenky nebo hranolky, a zároveň podrobně zmapovali jejich jídelníček i tělesnou konstituci. Po jednom roce stejná měření zopakovali.
Výsledky odhalily zřetelný vzorec. Děti, které konzumovaly větší podíl ultrazpracovaných potravin, vykazovaly při pohledu na obrázky jídla výrazně silnější aktivitu v oblasti mozku zvané dorzální striatum.
Tato struktura hraje klíčovou roli v regulaci systému odměn, motivace a návykového chování. Určuje, jak silně člověk reaguje na přitažlivé podněty. U dětí se silnější reakcí v dorzálním striatu došlo během následujícího roku k výraznějšímu nárůstu indexu tělesné hmotnosti i podílu tělesného tuku.
Nebezpečně návykové jídlo
Čím to je, že ultrazpracované potraviny tak silně ovlivní mozek? Vtip je v tom, že jsou vyrobené převážně z látek, jejichž společným jmenovatelem je takzvaná hyperpalatabilita neboli hyperchutnost, tedy uměle navržená kombinace cukru, tuku, soli a specifické textury, která v přírodě neexistuje a výrobci ji využívají, aby maximalizovala okamžité potěšení a zároveň oddalovala pocit sytosti.
Dětský mozek se přitom nachází v mimořádně citlivém vývojovém období dozrávání. U takového jedince se stravovací návyky teprve upevňují a chuťové preference se formují pod vlivem prostředí.
Ultrazpracovaná strava je navíc nebezpečná v tom, že kvůli některým biologickým mechanismům přidává kila, i když nemusí být na první pohled výživově nebezpečnější než nezpracované potraviny.
Kontrolované klinické experimenty doktora Kevina Halla z amerického Národního institutu zdraví již dříve prokázaly, že po konzumaci ultrazpracovaného jídla přijmou lidé v průměru o pět set kilokalorií denně více, než když se živí nezpracovanými potravinami. A to i tehdy, když mají obě diety naprosto stejný obsah kalorií, cukru, tuku, soli i vlákniny.
Výzkumy na zvířecích modelech navíc ukazují, že strava bohatá na průmyslově zpracované tuky a cukry může vyvolávat mikroskopické zánětlivé změny v hypotalamu, tedy v centru, které vyhodnocuje hormonální signály hladu a sytosti, zatímco nedostatek vlákniny a přítomnost emulgátorů ochuzují střevní mikrobiom, jenž prostřednictvím osy střevo–mozek ovlivňuje i regulaci nálady a stresu.
Místo chipsu bramboru
Autoři nové studie z Jihokalifornské univerzity zároveň zachovávají vědeckou opatrnost a upozorňují, že jejich výzkum byl observační. To znamená, že prokázal silnou souvislost mezi konzumací ultrazpracovaných potravin, aktivitou dorzálního striata a následným nárůstem tuku, ale sám o sobě ještě nemůže s konečnou platností potvrdit, zda tyto potraviny mozek přímo přetvářejí, nebo zda jsou některé děti k této citlivosti náchylnější už od narození.
Právě na tuto otázku má odpovědět navazující intervenční studie, v níž chtějí vědci dětem nahradit ultrazpracované výrobky minimálně zpracovanými potravinami a sledovat, zda se tím reakce jejich mozku na lákavé podněty zklidní.
Zjištění mají přesto zásadní dopad na každodenní praxi rodin i veřejné zdraví. Ve Spojených státech dnes ultrazpracované potraviny tvoří přibližně 67 procent veškerých kalorií přijatých dětmi.
Jejich podíl na celkovém energetickém příjmu dětí roste i v evropských zemích. Zatímco v jižní části kontinentu zůstává podíl těchto potravin pod 25 procenty celkového energetického příjmu, v západní a střední Evropě přesahuje 35 procent.
Každý rodič by si tedy měl dobře rozmyslet, co dětem dnes nabídne k jídlu. Dost možná tím bude formovat i způsob, jakým bude mozek jeho potomka po zbytek života vnímat potěšení, hlad a sytost.
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