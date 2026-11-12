Nevěra s čínskou špionkou ho dohnala. Šéf společnosti Nvidia rezignoval

Šéf americké společnosti Nvidia Jensen Huang rezignoval, s okamžitou platností odstupuje z funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady. Firma, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Huang podle médií v poslední době čelil skandálu kvůli vztahu s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu.
Nvidia uvedla, že firmu zatím povede Colette Kressová. Ta dosud působila jako výkonná viceprezidentka a zároveň jako finanční ředitelka, v této funkci i zůstane.
Nvidia zároveň jmenovala Harveye Jonese, bývalého šéfa společnosti Synopsys a člena správní rady Nvidie, svým vůbec prvním předsedou správní rady. Firma začne mezitím hledat manažera, který Huanga ve funkci trvale nahradí.
Agentura Reuters napsala, že odvětví umělé inteligence tak přichází o svého nejvýraznějšího zastánce. Huang z Nvidie vybudoval velmoc v tomto odvětví, firma se ale teď ocitá v nejistotě. Huang je spoluzakladatelem Nvidie a je teď jejím čtvrtým největším akcionářem s podílem přibližně 3,61 procenta.
Akcie Nvidie před zahájením obchodování v New Yorku vykazovaly propad o více než 12 procent a dostaly se pod 152 dolarů. Oslabovat začaly, když se objevily první informace o Huangově nevěře a podezření, že má vztah s ženou podezřelou ze špionáže. List The New York Times ve středu s odkazem na více zdrojů napsal, že Huang měl vztah ještě s další ženou, a to s kolegyní, která byla v roli manažerky jeho podřízenou.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Střelec ve Washingtonu zabil jednoho člověka a další čtyři postřelil
Čtyři zraněné a jednoho mrtvého si ve čtvrtek vyžádala střelba v prestižní washingtonské čtvrti v pěší vzdálenosti od Bílého domu, píše agentura AP s odkazem na policii. Podle svědka AP byl jeden člověk z pětice postřelen v posilovně a zraněním podlehl. Podezřelý se podle policie po příjezdu strážníků zabarikádoval a následně se střelil.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Expert řekl, jak chce Putin zlomit Ukrajině vaz. Strategie se dotýká i Česka
V Abú Dhabí ve středu skončily dvoudenní třístranné rozhovory mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem. Ve čtvrtek pak američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff dorazili do Moskvy a později během dne se zase v Dublinu setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Co čekat, kam se posunula jednání a jaká bude role Evropy? O tom ve Spotlightu mluví analytik Pavel Havlíček.
Evropa spojuje svá loďstva proti ruské hrozbě. Bojí se ovládnutí Arktidy
Deset severoevropských zemí prohlubuje spolupráci svých námořnictev. Společným cílem zemí v čele s Velkou Británií je čelit ruským ponorkám a hrozbám v severním Atlantiku, Baltském moři a především Arktidě. Britský velitel zároveň varuje, že Evropa podceňuje rozsah ruské hrozby a upozorňuje, že americký „odklon” od Evropy přesahuje administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Salát z lahůdek skrýval nebezpečnou bakterii. Před tou nemusí ochránit ani skladování v lednici
Chlebíčky, pomazánky nebo saláty na váhu. Na české lahůdky nedají mnozí dopustit, zvlášť když potřebují rychlou večeři nebo svačinu. Jenže právě v jednom z oblíbených salátů, který nese jméno známého pohádkového loupežníka, objevili inspektoři nebezpečnou bakterii. Ta se dokáže množit i v chladu lednice a některým lidem může způsobit vážné zdravotní komplikace. Kde závadný výrobek prodávali?