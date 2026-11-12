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Ekonomika

Nevěra s čínskou špionkou ho dohnala. Šéf společnosti Nvidia rezignoval

ČTK
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Šéf americké společnosti Nvidia Jensen Huang rezignoval, s okamžitou platností odstupuje z funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady. Firma, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Huang podle médií v poslední době čelil skandálu kvůli vztahu s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu.

Alice Huangová a šéf Nvidie Jensen Huang si připíjejí na nedatované fotografii.
Alice Huangová a šéf Nvidie Jensen Huang si připíjejí na nedatované fotografii.Foto: WeChat
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Alice Huang s šéfem Nvidie Jensen Huangem.
Alice Huangová na čínské sociální síti WeChat.
Lori Huangová (manželka) a generální ředitel Nvidie Jensen Huang na 12. ročníku udílení cen Breakthrough Prize v kalifornské Santa Monice.
Alice Huangová (vlevo) a Jensen Huang na společné foto v kanceláři.
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Nvidia uvedla, že firmu zatím povede Colette Kressová. Ta dosud působila jako výkonná viceprezidentka a zároveň jako finanční ředitelka, v této funkci i zůstane.

Nvidia zároveň jmenovala Harveye Jonese, bývalého šéfa společnosti Synopsys a člena správní rady Nvidie, svým vůbec prvním předsedou správní rady. Firma začne mezitím hledat manažera, který Huanga ve funkci trvale nahradí.

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Agentura Reuters napsala, že odvětví umělé inteligence tak přichází o svého nejvýraznějšího zastánce. Huang z Nvidie vybudoval velmoc v tomto odvětví, firma se ale teď ocitá v nejistotě. Huang je spoluzakladatelem Nvidie a je teď jejím čtvrtým největším akcionářem s podílem přibližně 3,61 procenta.

Akcie Nvidie před zahájením obchodování v New Yorku vykazovaly propad o více než 12 procent a dostaly se pod 152 dolarů. Oslabovat začaly, když se objevily první informace o Huangově nevěře a podezření, že má vztah s ženou podezřelou ze špionáže. List The New York Times ve středu s odkazem na více zdrojů napsal, že Huang měl vztah ještě s další ženou, a to s kolegyní, která byla v roli manažerky jeho podřízenou.

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