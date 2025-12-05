Netflix míří na Warner Bros a chystá největší otřes Hollywoodu za dekády

Obě společnosti podle agentury Bloomberg vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií společnosti Warner Bros Discovery a také platformy pro vysílání filmů, seriálů a dalších pořadů HBO Max. Pokud se společnosti dohodnou, mohly by ohlásit záměr provést akvizici nejdříve v řádu dnů.
Netflix podle zdrojů agentury Reuters nabízí 28 dolarů za akcii. To představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti nabídce Paramountu, který nabízel 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.
Pokud se firmy dohodnou na transakci, tak Warner Bros Discovery vyčlení do samostatné firmy své televizní kanály, mezi kterými jsou stanice CNN či TBS. Ty by zřejmě nebyly součástí akvizice ze strany Netflixu. Celá skupina Warner Bros Discovery má podle agentury Bloomberg odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu korun).
Transakce by znamenala otřes pro americký filmový a vizuální průmysl. Společnost Netflix, která vlastní stejnojmennou platformu s filmy, seriály a pořady na vyžádání, by získala jednu z tradičních hollywoodských produkčních společností, která má více než stoletou historii.