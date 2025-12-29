„Nespoléhejte se na okamžité platby.“ Jak převedou banky peníze na konci roku

Klienti bank by měli v posledních dnech letošního roku dát pozor na termíny finančních transakcí, aby všechny platby dorazily včas. Pro jejich zaúčtování ještě v roce 2025 je důležité dodržet lhůty pro zadání příkazů k úhradě. Také je nutné počítat s případnou změnou otevírací doby některých poboček bank, informovala Česká bankovní asociace.
Přesné informace a přehled doporučených termínů klienti naleznou na webových stránkách svých bank.
„I přesto, že okamžité platby umožňují provádět převody mezi bankami takřka v reálném čase, nelze se na to spoléhat ve všech případech. Banky mají jednodenní lhůtu, aby peníze převedly do druhé banky. V naprosté většině případů se to ale děje v ten samý den, přesto by klienti měli počítat s možným zpožděním. Lidé by si taky měli zkontrolovat, jestli jejich banka umožňuje okamžité platby,“ uvedl expert asociace na platební styk a peněžní oběh Tomáš Hládek.
Česká spořitelna poslední den v roce 31. prosince zpracuje všechny platby mezi účty vedenými u ní, pokud bude platební příkaz zadaný v internetovém bankovnictví do 23:00. Na pobočce je možné zadat příkaz během otevírací doby. Pokud klient posílá peníze na účet vedený v jiné bance, doporučuje zadat příkaz v úterý 30. prosince do 23:00.
V případě, že banka příjemce umožňuje okamžité platby a je v daný moment dostupná, platba se uskuteční ihned. Když banka není dostupná, odešle ji spořitelna jako standardní platbu. Jde-li o důležitou úhradu, doporučuje ji zadat nejpozději ve středu 31. prosince jako expresní úhradu. Lze ji zadat do 14:30 a peníze budou připsány ještě tentýž den.
U ČSOB jsou termíny pro tuzemské korunové platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31. prosince 2025 na pobočce 31. prosince do 13:00, elektronicky do 14:00. Příkazy k inkasu do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 30. prosince 2025 jsou na pobočce 29. prosince do 17:00, elektronicky 29. prosince do 22:00. U prioritních plateb do jiné banky v ČR se splatností 31. prosince je to na pobočce nejpozději 31. prosince do 13:00 a elektronicky do 22:00.
Všechny pobočky Komerční banky budou 31. prosince otevřené do 13:00 s výjimkou pobočky Olomouc-Šantovka, která bude otevřená do 12:00. Okamžité příchozí úhrady a okamžité odchozí úhrady přijaté a zaúčtované na účtu v KB do 16:00 dne 31. 12. 2025 ovlivní zůstatek na výpisu z účtu v KB k 31. prosinci 2025.
Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě v roce 2025, lze zadat do 31. prosince jako standardní platby, prostřednictvím internetového bankovnictví. Příkazy ke standardním platbám a super expresním odchozím úhradám bude banka 31. prosince přijímat na pobočkách do 12:00.
