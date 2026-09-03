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Ekonomika

„Neobhajitelné.“ Expert radí Babišovi radikální řez v rozpočtu. Za jednu věc ale chválí

Spotlight Aktuálně.cz - Michal Skořepa.

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
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Zatímco ekonomika šlape a lidé mají chuť utrácet, stát dál seká stamiliardové sekery. Ministerstvo financí navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Je to neobhajitelné číslo, reaguje na fiskální návrhy vlády v pořadu Spotlight šéf výboru pro rozpočtové prognózy a ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

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Podle Skořepových propočtů by „fairový“ deficit, tedy takový, kterým platíme dlouhodobé investice a ne naši dnešní spotřebu – měl činit zhruba 90 miliard korun letos a 110 miliard příští rok.

Celý zbytek je podle něj náš dnešní blahobyt. „Je to naše dnešní spotřeba, kterou nejsme ochotni zaplatit z daní, a tak ji házíme na hrb někomu dalšímu, kdo se třeba ještě ani nenarodil,“ řekl Skořepa v rozhovoru pro Spotlight.

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Ekonom vítá, že se začíná mluvit o zvyšování daní. „Mně přijde, že se trochu mění vítr. Do nedávna zvyšování daní bylo sprosté slovo,“ míní Skořepa.

Když někteří politici zmiňují zvyšování daní, ukazují na osvědčený terč v podobě zdanění tabáku, hazardu, nebo daň z nemovitosti.

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Podle Skořepy jde o pouhé drobné. „To jsou všechno jednotky miliard, možná velmi nízké desítky,“ konstatuje.

Skutečný „slon v rozpočtové místnosti“, jak Skořepa označuje potenciální úsporu v eráru, leží v dani z přidané hodnoty (DPH). A to konkrétně ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty.

„Tam podle nejnovějších kalkulací ministerstva financí leží ladem zhruba 100 miliard korun,“ upozorňuje ekonom.

DPH v Česku

  • Základní sazba – 21 %. Týká se většiny zboží a běžných služeb, jako je elektronika, oblečení nebo nealkoholické nápoje v obchodech

  • Snížená sazba – 12 %. Tam patří potraviny, léky, voda, teplo, ubytovací služby, stavební práce nebo třeba dětské autosedačky

  • Nulová sazba. Platí pro knihy nebo předlohy ke kreslení, omalovánky a brožury.

Snížená sazba DPH má pomáhat těm chudším, v praxi jde nicméně o neefektivní nástroj. Stát totiž dotuje nákupy úplně všem. I lidem, kteří žádnou finanční nouzí netrpí.

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„Proč by drtivá většina populace, která nemá problémy s financemi, měla dostávat slevu na konto veřejných financí? Proč bychom my všichni měli šetřit na věcech, jako je dětská autosedačka nebo pečivo v obchodech? Nedává to smysl,“ namítá Skořepa.

Ekonom navrhuje škrtnout většinu položek ve snížené sazbě DPH. Šlo by o poměrně radikální řez, který by vedl ke zdražení potravin, nápojů nebo oděvů a dotkl by se každého.

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Výjimku by podle Skořepy měly mít pouze položky s jasným společenským přínosem, například noviny nebo knihy, říká Skořepa.

Místo plošných slev v podobě snížené sazby by měl stát pomáhat lidem v hmotné nouzi skrze přímé sociální dávky. S dnešními technologiemi je taková pomoc snadno kontrolovatelná a stála by jen jednotky miliard, tvrdí Skořepa.

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Čistý zisk pro státní kasu po odečtení adresné pomoci by podle Skořepy mohl být 80 miliard korun ročně.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00–06:25 Jaký je navrhovaný rozpočet na příští rok. Odpovídá výše deficitu situaci, ve které se česká ekonomika nachází? Kde vidí ekonom Michal Skořepa prostor pro škrty a jsou takové škrty politicky realistické?

06:26–11:40 Co znamená navržený deficit státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun pro Česko. Předložilo ministerstvo financí proinvestiční a prorůstový rozpočet?

11:41–16:18 Mohou investice rozhýbat ekonomiku? A navrhuje vláda smysluplné investice? Je Česko připraveno na případnou další krizi?

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16:19–21:10 Hodnocení způsobů, jakým připravovala rozpočet minulá vláda a jakým ta současná. Jde o poctivou práci, anebo tak jsou skryté nástrahy a rizika?

21:11–35:25 Domácnosti se musí připravit na zvyšování daní. Které daně by mohly vzrůst a kolik by státní rozpočet získal. Je dobře, že politici chtějí snížit podporu v nezaměstnanosti, která se zvyšovala teprve nedávno?

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