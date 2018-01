Německý správce podal žalobu na Česko kvůli naftě, kterou odvezlo po krachu Viktoriagruppe

před 2 hodinami

K naftě v Bavorsku se Česká republika po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohla skoro dva roky dostat.

Praha - Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe Mirko Möllen podal žalobu na vydání nafty, kterou mělo Česko uskladněnou ve skladu firmy v bavorském Kraillingu. Informoval o tom českou Správu státních hmotných rezerv (SSHR). Naftu za miliardu korun správa teprve před nedávnem přivezla souhlasem správce z Německa do ČR.

"Mohu potvrdit, že insolvenční správce nás informoval o tom, že žalobu podal. My se samozřejmě budeme právně bránit. Tato nafta je součástí nouzových zásob a podle zákona o SSHR je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na každý litr té nafty máme fakturu, že jsme za ni zaplatili," uvedl předseda SSHR Pavel Švagr..

K naftě v Bavorsku se ČR po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohla skoro dva roky dostat. Předloni v červenci podepsala SSHR s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět.

Transport nafty začal v říjnu 2016, poslední vlak přijel zpět do Česka loni v listopadu. Doprava stála 47 až 48 milionů korun. Möllen ale české vlastnictví nafty nikdy neuznal. V předžalobní výzvě, která žalobě předcházela, požadoval, aby Česko uznalo, že nafta patří jemu jako správci.

Podle informací ČTK by ani v případě, pokud by insolvenční správce soud vyhrál, nevozilo Česko naftu zpět do Německa. Umožnilo by pouze její vyzvednutí ve skladech státního distributora paliv Čepro.

"Vypadá to, že insolvenční správce hájí spíše své zájmy než zájmy věřitelů. Soudní spor totiž znamená, že uzavření insolvence a vyplacení věřitelů se zase odloží. A jediný, kdo na tom vydělá, je insolvenční správce. Podle jeho zprávy ze září loňského roku si už od začátku insolvence vyúčtoval z podstaty za své služby a za služby právníků 2,4 milionu eur, což je přes 60 milionů korun. O to méně pak zbude na věřitele," zdůraznil Švagr.

Připomněl, že mezi věřiteli je i SSHR, které Möllen už v červenci 2016 uznal pohledávku na 6,3 milionu litrů nafty, která ze skladu v Kraillingu zmizela. Insolvenční správce Viktoriagruppe podal už dříve žalobu na to, že skladovací poplatky, které SSHR platila v Německu za skladování nafty, byly příliš nízké.

"Skladovací poplatky přeci platíte, jen když vám ta skladovaná věc patří. Takže insolvenční správce si docela protiřečí. Když se mu to hodí, tak je nafta naše a skladovací poplatky jsou příliš nízké, jindy zase chce naftu vrátit, protože si myslí, že je jeho," dodal Švagr.

Insolvenční správce už dříve také podal žalobu na Česko na zrušení zástavního práva u skladu společnosti Viktoriagruppe v Chlumci nad Cidlinou, kde mu katastrální úřad dosud nevymazal zástavní práva, a blokuje tím dotažení prodeje tohoto skladu.

Česko mohlo mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR, kdy předsedou správy byl Ladislav Zabo.