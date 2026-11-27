Německá softwarová společnost SAP připravuje plán na zrušení nejméně 10 tisíc pracovních míst v rámci reorganizace, která má její aktivity uzpůsobit pro éru umělé inteligence (AI). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Restrukturalizace se podle zdrojů dotkne nejméně devíti procent celosvětové pracovní síly podniku.
Mluvčí firmy nechtěl zprávu Bloombergu komentovat. Sdělil jen, že oblast podnikání firmy SAP se kvůli AI rychle mění, žádná rozhodnutí v transformačním procesu podle něj ale nepadla.
Společnost SAP, která je nejhodnotnější softwarovou firmou v Evropě, na konci června zaměstnávala zhruba 112 000 lidí. Firma působí od roku 1992 i v České republice, podle červnové zprávy zaměstnává česká pobočka SAP více než 4 tisíce lidí.
Zdroje uvedly, že o přesném rozsahu plánovaného rušení počtu pracovních míst ještě nebylo rozhodnuto. Firma už v letošním roce provedla reorganizaci ve svém vedení. Změny jsou součástí snahy šéfa podniku Christiana Kleina o zaměření strategie na AI, píše Bloomberg.
„Podnikatelské prostředí, ve kterém působíme, se kvůli AI rapidně mění a my neustále přehodnocujeme, jak se musí naše organizace a zaměstnanci vyvíjet, abychom byli i nadále úspěšní,“ sdělil mluvčí společnosti Marcus Winkler.
Dodal, že při transformaci se budou role a funkce přirozeně měnit. „Nad rámec toho nebyla přijata žádná rozhodnutí ohledně dalších opatření. Ke spekulacím se nevyjadřujeme,“ dodal.
Podle zdrojů hodlá společnost SAP v rámci reorganizace pokračovat ve změnách u způsobu vývoje i prodeje svých produktů.
Německá firma se připojila k řadě dalších velkých softwarových společností, které kvůli AI upravují své podnikání a ruší pracovní místa.
Americká softwarová společnost Oracle například za 12 měsíců zrušila asi 21 tisíc pracovních míst. Uvedla, že za zánikem některých pracovních pozic stála umělá inteligence.
Americký softwarový gigant Microsoft se rozhodl nabídnout dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnancům, připomíná Bloomberg
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