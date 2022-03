Německo může letos přestat kupovat ropu z Ruska. S plynem je to těžší, uvedl ministr

Německo se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě. Do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. V pátek to oznámil německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck.

Německo se po ruské invazi rozhodlo posílit svou energetickou bezpečnost, která je nyní odkázána na dodávky energetických surovin z Ruska. Habeck v uplynulých dnech nicméně opakovaně varoval, že rychlé odpojení není možné. Související Putinova hra na zbabělce. Proč chce za plyn rubl a jak se snaží přechytračit Západ Nejrychlejší postup bude podle Habecka v odklonu od ruského uhlí, kde v řádu týdnů očekává snížení závislosti na Rusku z 50 na 25 procent. "Do podzimu bude možné získat na ruském uhlí nezávislost," řekl. Habeck řekl, že Německo v posilování energetické bezpečnosti postupuje vysokým tempem a že již v polovině roku země sníží závislost na ruské ropě o polovinu. Do konce roku se pak bude snažit stát se takřka nezávislou. Nejproblematičtější je podle Habecka snižování dovozu ruského plynu, se kterým navíc země počítala jako s přechodovou energetickou surovinou na cestě k obnovitelným zdrojům a k bezuhlíkovému hospodářství. I tak je ale možné zbavit se závislosti na ruském importu do poloviny roku 2024. Ministr uvedl, že je nezbytné zrychlit výstavbu solárních a větrných elektráren, snížit současnou spotřebu, diverzifikovat dovoz a co nejrychleji přejít na energetické využívání vodíku. Aktuální podíl ruských dodávek plynu do Německa činí podle ministerstva 55 procent, u uhlí je to 50 procent a u ropy 35 procent. V nedávném rozhovoru se stanicí Deutschlandfunk Habeck řekl, že od Německa bylo hloupé, že si vytvořilo silnou závislost na dodávkách zemního plynu z Ruska.