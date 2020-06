Německo schválilo velkorysý ekonomický balík: Na dítě 300 eur, na elektromobil 6 000

Německé vládní strany ve středu večer schválily nový balík opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard eur (téměř 3,5 bilionu Kč). Velmi sledovaná byla otázka podpory pro automobilový průmysl, který řada Němců považuje za vlajkovou loď celé ekonomiky. Schválený balíček, který na rozdíl od opozice chválí velká část ekonomů, má ale mnohem širší záběr.

Koaliční partneři, tedy konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokraté (SPD), se dohodli například na snížení daně z přidané hodnoty, miliardové podpoře pro rodiny i malé a střední podniky nebo větších investicích do zelené energie. Naopak státní příspěvek na koupi benzinových a naftových aut, jak požadovaly automobilky, neschválili.

"Snažíme se z této extrémně složité situace dostat společně a silní, a proto jsme dnes, myslím, položili dobrý základní kámen," řekla po zhruba 21 hodinách jednání ve dvou dnech šéfka vlády Merkelová (CDU).

Markus Söder, předseda sesterské Křesťanskosociální unie (CSU), za hlavní bod stimulačního balíku označil snížení daně z přidané hodnoty z 19 na 16 procent, respektive ze sedmi na pět procent u snížené sazby DPH. Týkat se to bude období od 1. července do konce letošního roku. Daňové příjmy se kvůli tomu podle ministerstva financí sníží o 20 miliard eur (534 miliard Kč).

Velmi sledovaná byla otázka podpory pro automobilový průmysl, který řada Němců považuje za vlajkovou loď celé ekonomiky. Automobilkám se nakonec nepodařilo prosadit státní podporu na koupi benzinových a dieselových aut, koalice se totiž usnesla na tom, že finančně podpoří jen nákup elektromobilů.

Kdo si do konce roku 2021 koupí elektromobil v ceně do 40 000 eur, dostane od státu podporu ve výši 6000 eur namísto dosavadních 3000 eur. Dalších 2,5 miliardy eur dá stát do výstavby dobíjecí infrastruktury a také výzkumu v oblasti elektromobility.

Schválený balíček, který na rozdíl od opozice chválí velká část ekonomů i komentátorů, má ale mnohem širší záběr. Rodiny s dětmi dostanou jednorázovou dávku ve výši 300 eur (skoro 8000 Kč) na každého potomka. Vláda bude také větší měrou podporovat rozšíření kapacit školek a dalších zařízení pro děti.

Soubor opatření počítá i s urychlením státních investic, miliardovou podporou pro železniční společnost Deutsche Bahn (DB), dalšími penězi na pomoc malým a středním podnikatelům, podporou spolkovým zemím a obcím například v oblastech veřejné dopravy a sportu nebo lepším financováním pro obnovitelnou energetiku a programy vedoucí ke snižování emisí oxidu uhličitého (CO2). Balíček ale myslí také na neziskové organizace a kulturní instituce.

V březnu německý parlament schválil první záchranný balík v hodnotě kolem 750 miliard eur (přes 20 bilionů Kč). Navzdory stimulačním opatřením se předpokládá, že Německo v letošním roce zažije nejprudší hospodářský pokles od druhé světové války. Vláda koncem dubna předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce klesne o 6,3 procenta. V příštím roce počítá prognóza s růstem HDP o 5,2 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.