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Ekonomika

Německo řeší výrobu paliva pro reaktory ruské výroby, dodávat se má i do Česka

ČTK
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Závod na výrobu jaderného paliva v německém městě Lingen by neměl začít vyrábět součásti pro reaktory ruské výroby. Uvedl to ve středu dolnosaský ministr životního prostředí Christian Meyer. Berlín ale reagoval, že k zablokování plánované výroby by byly potřeba sankce Evropské unie. Závod plánuje vyrábět jaderné palivové články také pro zákazníky v Česku.

Jaderná elektrárna Temelín
Ilustrační fotoFoto: HN – Václav Vašků
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Výrobu chce v Lingenu zahájit společnost Advanced Nuclear Fuels (ANF), dceřiná firma francouzského výrobce jaderných zařízení Framatome. Firma plánuje vyrábět součásti na základě licence ruské společnosti TVEL, která je součástí státního jaderného koncernu Rosatom.

Meyer, jehož ministerstvo je zodpovědné za povolování a dohled nad provozem závodu, kritizoval vládu kancléře Friedricha Merze za to, že proti plánované výrobě nepodniká více kroků.

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„Skutečnost, že celá spolková vláda pod vedením kancléře Merze bez obav akceptuje spolupráci s ruskou jadernou společností v Lingenu a nevidí v tom žádnou změnu bezpečnostní situace, mě velmi překvapuje,“ řekl Meyer.

Spolkové ministerstvo životního prostředí zopakovalo, že nesouhlasí se spoluprací s Rosatomem. Řešení obav ohledně ruské společnosti ale podle něj vyžaduje opatření na evropské úrovni. „Vhodným nástrojem k řešení této situace jsou celoevropské sankce, včetně sankcí pro jaderný sektor. Dosud to většina členských států nepodpořila,“ uvedl mluvčí ministerstva.

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Mluvčí Framatome řekl, že firma získala konečné potvrzení prodloužení licence pro výrobu jaderného paliva v Lingenu a nyní začne závod upravovat pro výrobu palivových souborů, tedy sestav jaderného paliva pro reaktory. Ty mají být určeny zákazníkům v Bulharsku, Česku, Maďarsku, na Slovensku a ve Finsku.

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Ekologická organizace BUND v úterý uvedla, že plánuje požádat o vydání mimořádného soudního příkazu proti rozhodnutí, které umožňuje pokračovat v projektu, zatímco soudci projednávají žalobu napadající schválení projektu.

Společnost Rosatom uvedla, že není zapojena do soudního řízení. Poznamenala, že závod v Lingenu není zařízením společnosti Rosatom. S otázkami týkajícími se provozu a projektu odkázala na společnost ANF a její akcionáře, napsala agentura Reuters.

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