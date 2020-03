Německo pomůže ekonomice ochromené nákazou půl bilionem eur. Zvažuje i převzetí firem

Německo podpoří svou ekonomiku částkou až půl bilionu eur (zhruba 13 bilionů Kč) ve snaze minimalizovat dopady šíření nového koronaviru. Státní banka KfW je připravena poskytnout firmám úvěry bez omezení, oznámil ministr financí Olaf Scholz. Jde o největší pomoc firemnímu sektoru v poválečné historii Německa.

Scholz řekl, že společnostem bude poskytnuta daňová úleva, včetně odkladů splátek. Stát by to mohlo vyjít na desítky miliard eur, částka zatím není konečná, řekl ministr a dodal, že případně by to mohlo být ještě více. Opatření ministr označil za bazuku. Termínem, který odkazuje na ruční protitankovou zbraň, dal najevo razanci, s jakou chce německá vláda potíže firem řešit.

Vláda podle ministra nyní zvažuje, že některé podniky bude muset i zestátnit, respektive v nich převzít majetkový podíl. Zatím to ale není nutné, zdůraznil Scholz. "Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem," uvedl ministr.

Kabinet podle něj nebude s uvolněním pomoci váhat, je připraven jednat okamžitě, aby ukázal, že je ve svém odhodlání silnější než všechny případné ekonomické problémy. Vláda učiní vše, aby zabránila spekulacím v krizi kolem koronaviru, dodal.

Scholz nevyloučil případnou další pomoc na posílení konjunktury. Teď je ale zavádět nechce, protože by podle něj mohly vést k tomu, že lidé vyrazí do ulic utrácet. Proto se zatím pomoc soustředí na firmy.

Poskytovat co nejrychleji pomoc odvětvím, která jsou v Evropské unii zasažena koronavirem nejvíce, umožní členským státům Evropská komise (EK). Brusel je také připraven uvolnit rozpočtová pravidla zemím, které kvůli šířící se nákaze čelí hospodářskému propadu. EK podle své šéfky Ursuly von der Leyenové hodlá mobilizovat investice v objemu 37 miliard eur (963 miliard Kč).

V Německu se nemocí COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, nakazilo už přes 3000 lidí. Sedm nakažených jí podlehlo.

