Německo se obává o dodávky ruského plynu. Vyhlásilo první ze tří varovných stupňů

Německo očekává problémy s dodávkami ruského plynu. Ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ve středu oznámil, že vyhlásil stupeň včasného varování, což je první ze tří varovných stupňů. Habeck uvedl, že nyní bude o energetické bezpečnosti Německa jednat krizový štáb.

"Je to preventivní opatření," řekl Habeck a dodal, že Německo musí být připraveno na jakýkoli vývoj. "Musíme být nachystáni pro případ, že Rusko situaci vyhrotí," prohlásil.

Uvedl, že Německo je ale nyní energeticky zajištěno. "Nejsou ani problémy s dodávkami plynu," řekl. Berlín nicméně zhoršení zásobování nevylučuje v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a ruským požadavkem platit za plyn v rublech.

Západ potrestal režim ruského prezidenta Vladimira Putina za vojenské napadení Ukrajiny tvrdými hospodářskými sankcemi, jejichž dopad se šéf Kremlu podle Habecka snaží oslabit mimo jiné právě požadavkem na platbu za plyn v rublech. To Západ odmítá, neboť smlouvy s ruskou měnou nepočítají.

"Porušení soukromých dodavatelských smluv nepřijmeme," řekl ministr hospodářství. Rusko ale varovalo, že pokud Západ odmítne platit v rublech, nezůstane to bez následků. Podle Habecka tak není vyloučeno výrazné zhoršení dodávek, proto ministr vyhlásil stupeň včasného varování.

Na ministerstvu hospodářství bude každý den jednat krizový tým, který pracuje na různých možnostech vývoje. "Pokud by to bylo nutné, přikročili bychom k dalším opatřením k zajištění zásobování," uvedl.

Připraveni musí být podle Habecka také odběratelé, od kterých se nyní očekává úspora spotřeby. "Jsme v situaci, kdy musím konstatovat, že každá uspořená kilowatthodina energie pomůže," řekl.

Stupeň včasného varování na odběratele přímý dopad nemá. Pokud se ale situace zhorší, může následovat vyhlášení stavu ohrožení, případně nejvyššího stupně, kterým je stav nouze. V takovém případě by Spolková agentura pro sítě (Bundesnetzagentur) rozhodovala, které odběratele plynu upřednostní. "Toto ale zatím nehrozí," ujistil Habeck.

Německo je podle Habecka připraveno i na ty nejčernější scénáře, kdy by Rusko zastavilo dodávky plynu i ropy. Varoval však, že za takové situace není možné vyloučit zdražení a omezení zásobování. Ministr zmínil také existenci solidárního mechanismu, který má Německo se sousedními státy dohodnutý pro případ, kdy energetické zásobování některé země bude ohroženo. Dodal také, že Evropská unie musí postupovat jednotně.

Habeck již krátce po začátku ruské invaze řekl, že Německo je pro tuto zimu energeticky zajištěno, na tu nadcházející se ale musí připravit. Jednou z cest je diverzifikace dodávek a plné zásobníky plynu, které před současnou zimou naplněny nebyly.

Německý Spolkový sněm minulý týden v pátek schválil zákon, který vyžaduje, aby provozovatelé německé zásobníky plynu k 1. srpnu naplnili z 65 procent, do 1. října z 80 procent a k 1. prosinci z 90 procent. Cílem opatření je předejít problémům v zimě v případě přerušení dodávek a také zajištění cenové stability. Stav německých zásobníků je nyní na 25 procentech.

Habeck před týdnem oznámil, že Německo se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. V případě plynu ve středu zmínil, že Německo v posledních týdnech snížilo dovoz plynu z Ruska z 55 na 40 procent.