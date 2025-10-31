Ekonomika

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

ČTK ČTK
před 37 minutami
Německo zvažuje, že zaplatí místním telekomunikačním operátorům včetně Deutsche Telekom, aby nahradili zařízení od čínské firmy Huawei. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Podle jednoho z nich by náklady na výměnu mohly přesáhnout dvě miliardy eur (bezmála 49 miliard Kč). Jeden scénář počítá s tím, že vláda na tento záměr použije prostředky určené na obranu či infrastrukturu.
Foto: Otakar Schön

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.

Podle Bloombergu by takový krok zároveň znamenal další výdaje na digitální infrastrukturu, která v Německu zaostává za mnoha jinými evropskými zeměmi.

Související

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Čína, Národní den, Hong Kong, Mao Ce-tung, vojenská přehlídka, dovolené státní svátek, oslava, zlatý týden

Zastánci tvrdého postoje k Číně v Evropské komisi Německo často kritizovali, že ve svých sítích povolilo podle nich vysoce rizikové dodavatele. Některé evropské země, jako například Británie a Švédsko, usilovně prosazovaly úplné odstranění zařízení od firmy Huawei. Německo a některé další země rozsáhlé používání zařízení této čínské společnosti stále povolují.

Evropská unie se v minulých letech zabývala tím, zda vyloučit některé čínské firmy včetně Huawei z budování sítí páté generace (5G). Unie tyto podniky totiž kvůli úzkým vazbám na čínskou vládu považuje za možné bezpečnostní riziko.

Huawei je pro operátory navzdory politickým problémům atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že její komponenty jsou často lepší a levnější než západní alternativy, píše Bloomberg.

 
Mohlo by vás zajímat

Čína prodá americký TikTok tamním investorům, dohodli se lídři při jednání v Asii

Čína prodá americký TikTok tamním investorům, dohodli se lídři při jednání v Asii

Trump versus Si: obchod, jaderné šachy a precizně režírovaná čínská vlajkosláva

Trump versus Si: obchod, jaderné šachy a precizně režírovaná čínská vlajkosláva
13 fotografií

Češi a gastronomie: Chceme platit stejně za vyšší kvalitu, kuchyně přitom strádají

Češi a gastronomie: Chceme platit stejně za vyšší kvalitu, kuchyně přitom strádají

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Německo Čína Huawei operátor telekomunikace

Právě se děje

před 2 minutami
Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Bezesporu jsme chybovali, málo jsme prosazovali pravicová témata, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zbyněk Stanjura.
před 13 minutami
Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Český tenis zpozorněl, další teenagerka míří do špičky.
před 15 minutami
Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodě.
před 19 minutami
Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
před 33 minutami

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV
Prohlédnout si 9 fotografií
Kdo bude pro rok 2026 evropským autem roku? Takto vypadá sedmička finalistů.
Citroën C5 Aircross
před 37 minutami
Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
před 1 hodinou
Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Čínská vláda v posledních desetiletích spustila řadu technologicky vyspělých programů, jejichž cílem je sledovat celou zemi.
Další zprávy