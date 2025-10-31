Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
Podle Bloombergu by takový krok zároveň znamenal další výdaje na digitální infrastrukturu, která v Německu zaostává za mnoha jinými evropskými zeměmi.
Zastánci tvrdého postoje k Číně v Evropské komisi Německo často kritizovali, že ve svých sítích povolilo podle nich vysoce rizikové dodavatele. Některé evropské země, jako například Británie a Švédsko, usilovně prosazovaly úplné odstranění zařízení od firmy Huawei. Německo a některé další země rozsáhlé používání zařízení této čínské společnosti stále povolují.
Evropská unie se v minulých letech zabývala tím, zda vyloučit některé čínské firmy včetně Huawei z budování sítí páté generace (5G). Unie tyto podniky totiž kvůli úzkým vazbám na čínskou vládu považuje za možné bezpečnostní riziko.
Huawei je pro operátory navzdory politickým problémům atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že její komponenty jsou často lepší a levnější než západní alternativy, píše Bloomberg.